مقاتلات التحالف العربى تستهدف مواقع الحوثيين وقوات صالح بصنعاء ومأرب

جددت مقاتلات التحالف العربي، مساء اليوم الأحد غاراتها الجوية على مواقع وآليات الحوثيين وقوات الجيش الموالى للرئيس اليمنى السابق على صالح فى العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة مأرب.

وأفاد سكان ، أن غارات التحالف استهدفت نادى ضباط القوات المسلحة وكلية الشرطة وسط صنعاء، حيث هز دوى انفجارات عنيفة تلك المواقع وشوهدت اعمدة الدخان تتصاعد منها بكثافة.

ولم تتضح على الفور الخسائر التى خلفتها تلك الغارات، فى حين لا تزال مقاتلات التحالف تحلق فى أجواء العاصمة وسط إطلاق المضادات الارضيّة من قبل الحوثيين وقوات صالح من مواقع متفرقة.

وفى محافظة مأرب، 173 كم شمال شرق العاصمة صنعاء، قالت مصادر محلية، إن غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف استهدفت دورية عسكرية للحوثيين فى منطقة الزُّور بمديرية صرواح غرب المدينة.

وبحسب المصادر، فإن الغارة أسفرت عن مقتل أفراد الدورية دون أن يتسنى تحديد أعدادهم إلى جانب إحراق الدورية.

وذكرت المصادر أن غارات أخرى استهدفت آليات عسكرية تابعة للحوثيين وقوات صالح غرب منطقة الزُّور وأدت إلى احتراقها.

ولفتت المصادر إلى أن هدوءا حذّرا تشهده جميع جبهات القتال فى مأرب فى الوقت الحالى بعد مواجهات عنيفة بين الحوثيين، مسنودين بقوات صالح من جهة، والجيش الوطنى مسنوداً بالمقاومة الشعبية وقوات التحالف من جهة أخرى، تمكن خلالها الأخيرون من السيطرة على موقعى "تبة الدفاع" و"تبة البس" الاستراتيجيتين، غرب محافظة مأرب.

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