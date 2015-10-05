نتنياهو يقرر تسريع هدم منازل منفذى العمليات وزيادة الاعتقالات فى القدس

قرر رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو اتخاذ سلسلة من الإجراءات العقابية المشددة لكبح عمليات المقاومة المتصاعدة ضد جيش الاحتلال والمستوطنين فى القدس والضفة الغربية.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن نتنياهو قرر فى ختام جلسة مشاورات أمنية طارئة عقدها مساء أمس تسريع هدم منازل منفذى العمليات، وتوسيع قرارات الاعتقالات الإدارية لمن يتظاهر أو يحرض على التظاهر وزيادة أعداد قوات الاحتلال فى الضفة الغربية، بما فيها القدس، وإبعاد كل من يتظاهر أو "يحرض" عن المسجد الأقصى.

وأطلع نتنياهو خلال الاجتماع الذى حضره وزير الدفاع موشيه يعالون ورئيس الأركان غادى ايزنكوت ووزير الأمن الداخلى جلعاد أردان ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" مورام كوهين على نتائج التحقيق فى عملية نابلس الأخيرة والتى قتل بها مستوطنان، وكذلك أطلع على معلومات متعلقة بارتفاع محاولات تنفيذ العمليات.