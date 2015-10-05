ارتفاع عدد ضحايا الحجاج الجزائريين فى حادث منى إلى 18 متوفيا

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عن تسجيل حالتى وفاة جديدتين فى صفوف الحجاج الجزائريين إثر حادث التدافع بمشعر منى، ليرتفع عدد الوفيات من الحجاج الجزائريين جراء الحادث إلى 18 شخصا و23 مصابا.

وأعربت الوزارة الجزائرية فى بيان أمس الأحد عن أسفها لاستمرار ارتفاع محصلة الضحايا، مشيرة إلى أن الضحيتين الجديديتن كانتا ضمن قائمة المفقودين وعددهم الآن 49 مفقودا .

وأكدت أن خلية الأزمة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية وبالتنسيق مع خلية الأزمة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف تتابع تطور وضع الحجاج الجزائريين فى البقاع المقدسة، وهى على اتصال دائم مع القنصلية العامة للجزائر بجدة التى تضمن التنسيق مع كافة فرق البعثة الجزائرية.

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