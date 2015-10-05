استشهاد شاب فلسطينى برصاص إسرائيلى فى الضفة الغربية

ذكرت مصادر طبية أن شابا فلسطينيا 18 عاما من بلدة بلعا شرق طولكرم توفى مساء الاحد متأثرا بإصابته برصاصة فى البطن، اطلقها جنود إسرائيليون خلال المواجهات التى اندلعت غرب طولكرم فى الضفة الغربية.

وقالت المصادر إنه كان قد تم ادخال الشاب المستشفى وهو فى حالة حرجة اثر اصابته بجروح بالغة جراء اطلاق النار من جانب جنود اسرائيليين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية.

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