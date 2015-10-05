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العبادى يفتتح المنطقة الخضراء فى العاصمة العراقية أمام حركة المواطنين

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العبادى يفتتح المنطقة الخضراء فى العاصمة العراقية أمام حركة المواطنين العبادى يفتتح المنطقة الخضراء فى العاصمة العراقية أمام حركة المواطنين
افتتح حيدر العبادى رئيس الوزراء العراقى أمس الأحد المنطقة الخضراء فى العاصمة العراقية بغداد أمام حركة المواطنين وذلك للمرة الأولى منذ 12 عاما، وذلك حسبما اعلن مكتب رئيس الوزراء.

وقال سعد الحديثى، المتحدث باسم مكتب العبادى، إن ذلك يأتى من أجل الإسهام فى رفع العوائق بشأن حرية تنقل المواطنين فى أحياء العاصمة وتنفيذا للإصلاحات الحكومية.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن الحديثى قوله إن "العبادى افتتح المنطقة الخضراء أمام حركة المواطنين استجابة للمطالب الشعبية وتسهيلا لتنقلات المواطنين وتنفيذا للتوجيه الذى سبق أن أصدره العبادى لقيادتى الفرقة الخاصة وعمليات بغداد وبعد استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص".

وأضاف الحديثى، أنه "تم افتتاح مدخلى المنطقة الخضراء من جهة العلاوى ومن جهة الجسر المعلق باتجاه ساحة الاحتفالات من أجل الإسهام فى تيسير حركة المواطنين ورفع العوائق عن تنقلهم فى أحياء العاصمة وتنفيذا للإصلاحات الحكومية".

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