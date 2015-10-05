مجلس الوزراء يوافق على تحويل الصندوق العقاري إلى مؤسسة مالية

أعلن ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية عن صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على تحويل صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية وتقديم الحلول الفاعلة والبرامج المبتكرة في التمويل العقاري والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص.

الزغيبي ل«الرياض»: استقطاب الكوادر والشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار أهم مكونات التحول الجديد

وقال الحقيل إن هذا القرار يأتي امتداداً للدعم الكبير الذي وجده الصندوق من قيادتنا الرشيدة منذ إنشائه وحتى الآن مشيراً إلى أن ذلك سوف يسهم بشكل كبير في تعزيز دور الصندوق في دعم مسيرة البناء والتنمية بمملكتنا الغالية.

وقال مدير عام الصندوق المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي ل"الرياض" إن موافقة مجلس الوزراء؛ جاءت بعد اطلاعه على تقرير صندوق التنمية العقارية السنوي، الذي تضمن عدداً من التوصيات، ومنها تحويل الصندوق إلى مؤسسة مالية تواكب طبيعة المرحلة الحالية، ومتغيرات قطاع الإسكان لدعم تمكين المواطنين من السكن.

وقال الزغيبي: إن استراتيجية التحول المقبلة تركز على ثلاث محاور رئيسة: الأول استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة، والثاني إمكانية وسهولة استثمار رأس مال الصندوق العقاري، والثالث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في قطاعي التطوير والتمويل العقاريين.

ولفت الزغيبي إلى أن هذا التحول سيكون على رأس أجندة اجتماع مجلس إدارة الصندوق العقاري الذي سوف يعقد بإذن الله بعد عدة ايام، رغم أن الصندوق قد بدأ بالفعل في تهيئة المناخ العام في الصندوق من خلال العمل، أو طرح منتجات متخصصة ونوعية للاستثمار، وكذلك التنظيم الجديد لفروع الصندوق العقاري الأربعين التي تتوزع على مدن ومناطق المملكة، مشيراً إلى أن هناك جهة استشارية قد وضعت تصورا مفصلا لهذا التحول، الذي نرى بأنه سيكون نقلة نوعية في التحول من اعطاء القروض للمستحقين.. إلى دعم القطاع والإسهام في توفير منتجات سكنية مناسبة.

وجاء إعلان وزير الاسكان على موافقة الصندوق العقاري خلال رعايته لحفل المعايدة الذي أقامه الصندوق العقاري لمنسوبيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأشار فيه إلى أن مناسبة العيد هذه السنة تزامنت مع اليوم الوطني الخامس والثمانين للمملكة وقال إن هذا اليوم يحمل ذكرى عزيزة على قلوب جميع المواطنين ففي مثل هذا اليوم وحد صقر الجزيرة جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه المملكة وأقام بناءها على أساس قوي يستند على كتاب الله وسنة نبيه ووحد صفوف الشعب بعد الشتات ليقوم بنيان المملكة على أساس قوي وراسخ جعل بلادنا تعيش في تطور ورقي ورخاء حتى أضحت منارات للتنمية والبناء والتقدم والحضارة وقاد المسيرة من بعده أبناؤه البررة الذين ساروا على نهجه لتتواصل مسيرة الخير والعطاء والنماء لهذا الوطن الشامخ حتى أضحت بلادنا في مصاف الدولة المتقدمة على كافة الأصعدة.

واضاف وزير الاسكان: في مثل هذا اليوم تتجسد معاني الولاء والانتماء والوفاء من كل مواطن تجاه هذا الوطن الغالي وقيادته الحكيمة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله وأدام عليهم الصحة والعافية وحفظ الله على بلادنا وشعبها الأمن والإيمان.. مؤكداً وزير الاسكان على حرص الحكومة على دعم مسيرة التنمية الإسكانية المستدامة لمعالجة قطاع الإسكان وتمكين المواطنين من الحصول على المسكن المناسب وفق خيارات متعددة مشيدا بالدور الكبير الذي قام به الصندوق منذ إنشائه.

من جانبه رفع مدير عام الصندوق المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي التهنئة للقيادة الرشيدة وقدم شكره على ما يجده الصندوق دائما من دعم ومساندة، وشكر وزير الاسكان على حضوره ومشاركته منسوبي الصندوق الاحتفال بالعيد وباليوم الوطني للمملكة ومؤكدا حرص الصندوق ادارة ومنسوبين على بذل اقصى الجهد لتحقيق آمال وتطلعات خادم الحرمين الشريفين بتوفير المسكن المناسب لكل مواطن وفي ختام الاحتفال تبادل الجميع التهاني والتبريك داعين المولى عز وجل أن يعيد هذا العيد على الجميع قيادة ووطناً ومواطنين سنين عديدة وأزمنة مديدة والجميع بصحة وخير وعافية وأمان.