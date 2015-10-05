بعثات الحج: التصريحات الإيرانية عن حادثة التدافع مسيئة للمسلمين

ثمن المشاركون في حفل تكريم رؤساء بعثات الحج لعام 1436ه الذي أقامته رابطة العالم الإسلامي بالجهود العظيمة التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد في توسعة الحرمين الشريفين ، وتطوير المشاعر المقدسة ، وما أولته لهذه المناسبة الدينية العظيمة من اهتمام وعمل دؤوب، وما تُجنّده من طاقة بشرية ومادية وتقنية كبيرة ، تؤكد حرصها على أمن ضيوف الرحمن وسلامتهم ، وتسهيل إقامتهم وتنقلهم بين مشاعر الحج ، وأداء مناسكهم .

وشكر المشاركون في الحفل قادة المملكة والمسؤولين فيها على اهتمامهم الكبير ، ومتابعتهم المباشرة لتطوير الخطط والمشاريع الخدمية في المشاعر , موضحاً أن حج بيت الله الحرام ، عبادة من أعظم العبادات ، قضى الله سبحانه بحكمته أن تكون على الصفة التي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته ، حيث قال عليه السلام: "خذوا عني مناسككم" وارتبط أداؤها بميقات زماني محدد ، تتوافد فيه أفواج الحجيج إلى مكة المكرمة من مختلف أنحاء العالم الإسلامي ، وتجتمع في المكان الذي انطلقت منه رسالة الإسلام العالمية الخالدة ، وتقصد هذا البيت الذي يستقبله المسلمون في صلواتهم حيثما كانوا .

وأكدوا في بيان أصدروه أمس في ختام حفلهم أن من أعظم مقاصد الحج تحقيق معاني الوحدة الإسلامية ، وتعزيز الأواصر الأخوية بين المسلمين، واستذكار ما يربط بينهم من مشتركات إيمانية على تباعد الأصقاع واختلاف الأجناس ، وأن الواجب على الجميع أن يكونوا كما أراد الله أمة واحدة تتضافر جهودها في مواجهة التحديات المختلفة , مشيرين إلى أن للحج مقاصد عظيمة، من أبرزها اجتماع كلمة المسلمين، والمحافظة على قدسية الحج وربانيته، وتصفية أجوائه من الاستغلال للمآرب الخاصة والمزايدات السياسية.

واستنكر المشاركون تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين بشأن ما وقع في مشعر منى من تدافع بعض الحجاج وما حدث فيه من وفيات وإصابات، وما فيها من إساءة إلى المملكة العربية السعودية ، الدولة الساهرة على أمن الحرمين الشريفين، وخدمة قاصديهما، على الرغم مما تبذله المملكة من جهود معروفة ومشكورة من عموم المسلمين الذين يشهدون عاماً بعد عام الخدمات الجليلة في مواسم الحج المتوالية مؤكدين أن المشروعات العملاقة التي تنفذ في الحرمين الشريفين ، والمشاعر المقدسة ، دليلاً واضحاً على حرص المملكة العربية السعودية على تقديم أفضل ما يمكن من خدمات توفر الأمن والسلامة والراحة للحجاج والمعتمرين .

وعدّ المشاركون أن ما صدر من تصريحات لبعض المسؤولين الإيرانيين، واستغلال وسائل الإعلام التابعة لهم بشأن ما حدث من تدافع بعض الحجاج في منى إساءة للمسلمين كافة، الذين يعتزون بالمملكة التي قامت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وطبقت شريعته ، وخدمت الحرمين الشريفين وقاصديهما والمسلمين في مختلف أنحاء العالم مؤكدين أن ما للمملكة من مكانة عربية وإسلامية وعالمية لن تنقصها أو تؤثر عليها هذه الإساءات .

وبينوا أن المسلمين المخلصين لدينهم وأمتهم يدركون خطر إثارة النزاعات في فريضة الحج ، ويستنكرون التدخلات الإيرانية فيه ، ويستنكرون تدخلها في سوريا والعراق واليمن، مما يؤدي إلى مزيد من الفتن الطائفية وتفرق المسلمين .

وأدان المشاركون الاعتداءات الآثمة على المسجد الأقصى ومحاولة تقسيمه من قبل الاحتلال الإسرائيلي , مطالبين الأمم المتحدة بحماية المقدسات الإسلامية في فلسطين المحتلة ,كما أدانوا التدخل الروسي في سورية والاعتداء على الشعب العربي المسلم .

وأكد المشاركون في الحفل على أهمية جهود رابطة العالم الإسلامي في جمع كلمة المسلمين ، والتحذير من كل ما يدعم الطائفية ، ويزيد في الفرقة ، وطالبوها بتكوين الوفود الإسلامية إلى مختلف الدول ، وعقد المؤتمرات والندوات في ذلك وفق برنامج متكامل ، وإبراز أهمية الحج ، وضرورة إبعاده عن الصراعات السياسية ، وضرورة الوقوف بجانب المملكة وقادتها الكرام الذين يحرصون على الابتعاد عن أي نزاع وخلاف في شأن الحج .

وشددوا على أهمية اهتمام الدول الإسلامية بتوعية حجاجها بكيفية أداء نسكهم ، وحثّهم على مزيد من التعاون مع الجهات المختصة في المملكة ، وأهمية تقيد الحجاج بالأنظمة والتعليمات في ذلك .

وسألوا الله تعالى أن يتقبل من الحجاج عبادتهم وصالح أعمالهم ، وأن يردهم إلى أهليهم وقد غفر ذنوبهم ، وأن يغفر ويرحم المتوفين منهم ويعظم أجرهم .