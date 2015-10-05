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السجن تسع سنوات لتكفيري استغل مكتب دعوة لتمويل الإرهاب

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    دانت المحكمة الجزائية المتخصصة المختصة إرهابياً من قائمة المطلوبين ال26 المعلن عنها في وسائل الإعلام بتاريخ 12/10/1424ه، بجمع مبالغ مالية باسم مكتب دعوة لتمويل الإرهاب، والسفر إلى مواطن الفتن للمشاركة في القتال هناك، وحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد انتهاء محكوميته.

وكان المدان قد اختبئ في منزل والدته 11 سنة بالرغم من إعلان اسمه من ضمن قائمة المطلوبين ال26 بتاريخ 12/10/1424ه، وبعد ذلك سلم نفسه للجهات المختصة.

وجاء في حيثيات الحكم إدانته بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى إيران بقصد الدخول إلى أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر فيها دون إذنه، واجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة ومنظري الفكر التكفيري المعلن عنهم فيما بعد بأنهم مطلوبون أمنياً، واستمراره بالتواصل معهم واستضافته لهم، وخدمتهم بشراء سيارة لأحدهم، وتسليم سيارته لآخرين لاستخدامها في تنقلاتهما، وذلك على الصفة الواردة في اعترافه.

كما تورط في تدربه على الرماية بالسلاح الرشاش، ومشاركته لاثنين من الأشخاص في التخلص من مادة سائلة حارقة يعتقد أنها تستخدم في صناعة المتفجرات، والتهرب من الجهات الأمنية على الرغم من الإعلان عن اسمه ضمن قائمة المطلوبين وعلمه بذلك، وجمعه مبالغ مالية باسم مكتب دعوة وتسليم جزء منها كدعم مادي للمقاتلين في مواطن الفتن مما يعتبر خيانة وتمويلاً للإرهاب، واعتناقه الفكر التكفيري ثم تراجعه عنه حسب اعترافه، ودخوله لعدد من المواقع المشبوهة عبر الشبكة المعلوماتية وتستره على ذلك كله.

وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية بتاريخ 5/4/1435ه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد انتهاء محكوميته استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

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