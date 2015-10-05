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مدير أمن دمياط يتفقد المراكز والأقسام لمتابعة سير العمل بها

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مدير أمن دمياط يتفقد المراكز والأقسام لمتابعة سير العمل بها مدير أمن دمياط يتفقد المراكز والأقسام لمتابعة سير العمل بها
قام اللواء فيصل دويدار، مدير أمن دمياط، بالمرور على عدة مواقع شرطية لمتابعة حسن انتظام العمل والتأكيد على حسن معاملة المترددين عليها.

وزار مدير الأمن، مركز شرطة كفر البطيخ، وأثنى على حسن انتظام العمل والمأموريات ونظافة الجهة والإنشاءات التى تتم بالمركز وسرعة الانتهاء منها وحسن استقبال المترددين والمبلغين وكذلك نظافة الحجوزات، مشيرا إلى سرعة إنهاء إجراءات المحجوزين.

كما تفقد مركز شرطة كفر سعد وقام بالمرور، على النوبتجية وكذا السجن والحجز وأكد على حسن استقبال وتلاقى البلاغات من المواطنين وسرعة إنهاء إجراءات المحكوم عليهم، وقد تلاحظ تواجد سيارة بدون لوحات معدنية أمام ديوان المركز داخل الحرم الأمن، فأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وتم رفعها وحجزها.

وفى مركز شرطة الزرقا، قام مديرى الأمن بالمرورعلى النوبتجية والسجن والحجز، مؤكدا على حسن استقبال وتلاقى البلاغات من المواطنين وسرعة إنهاء إجراءات المحكوم عليهم كما أشار إلى مداومة المرور على النقاط التابعة للمركز وتحقيق التواجد الأمنى.

وبمركز شرطة فارسكور، تلاحظ أثناء المرور قيام العميد مأمور المركز ورئيس مباحث المركز بعمل تمركز أمنى أمام قرية شرباص طبقا لخطة تفعيل التواجد الأمنى الموضوعة مسبقا، وأشاد مدير الأمن بالمجهودات، مطالبا بمزيد من الجهد وحسن تحقيق التواجد الأمنى.

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