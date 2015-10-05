11 أكتوبر.. بدء فعاليات مهرجان المهن المصرية بمكتبة الإسكندرية

ينظم مركز الأنشطة الفرانكوفونية بمكتبة الإسكندرية الدورة الثانية من المهرجان فى الفترة بين 11-13 أكتوبر 2015 تحت شعار "ع الأصل دور"، مع دعوة دولة السنغال كضيف شرف للمهرجان دعما لتقوية أواصر العلاقات الثقافية بين البلدين، وسيقام المهرجان فى ساحة الحضارات (البلازا) بمكتبة الإسكندرية.

وخلال الأيام الثلاثة للمهرجان، سيتم تنظيم العديد من ورش عمل الحرفيين المصريين والسنغاليين (منتجات قرن الجاموس، منتجات خشب الأبنوس، الكليم اليدوى، صناعة الفخار، صناعة الحلى الفضية .. إلخ)، وسيتم طوال أيام المهرجان الثلاثة بيع المأكولات الشعبية المصرية الشهية.

وفيما يختص بالبرنامج الفنى للمهرجان، تحيى فرقة J-Z. Djohar الغنائية أمسية اليوم الأول للمهرجان (11 أكتوبر)، كما تحيى فرقة "جنوب الوادى" للرقص النوبى أمسية المهرجان الأخيرة (13 أكتوبر).

وعن أمسية يوم 12 أكتوبر فهى تقدم مزيجا من الموسيقى والشعر تحت عنوان "أصداف إسكندرية"، وهو عنوان ديوان شعر باللغة الفرنسية للكاتبة الكبيرة المصرية الكندية منى لطيف غطاس التى تقدم بنفسها مختارات من إبداعها الشعرى مع بول أنطاكى، على خلفية موسيقية مقدمة من الرباعى الوترى لأوركسترا القاهرة السيمفونى، والرباعى بقيادة الدكتور عثمان المهدى.

وعلى هامش المهرجان، تقام العديد من ورش العمل المقدمة لتلاميذ المدارس الفرنسية والفرانكوفونية بالإسكندرية لإكسابهم مهارات العمل اليدوى وتقدير قيمة المنتجات اليدوية.