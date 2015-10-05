ثقافة أسوان تفتتح معرضا لرسومات فنان معاق

افتتح محمد إدريس، مدير عام فرع ثقافة أسوان، مساء أمس الأحد، معرضا فنيا للفنان التشكيلى ناصر ياسين، وهو من ذوى الإعاقة، وذلك بقاعة حسن فخر الدين بقصر ثقافة أسوان، ولمدة 10 أيام.

وقال محمد إدريس، بأن الفنان ناصر ياسين يمتلك موهبة فى الرسم ويتحدى إعاقته الجسدية ويرسم العديد من الأعمال الفنية التى تلقى إعجاب الجميع.

وأشار الفنان ناصر ياسين إلى أن المعرض يضم 40 لوحة فنية متنوعة، منها لوحات فنية عن الطبيعة الأسوانية، من بينها صورة للواء مصطفى يسرى محافظ أسوان والرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وأضاف بأن إعاقته الحركية لا تعوقه عن ممارسة موهبته الفنية فى الرسم سواء على اللوحات والجدران ورسم المجسمات.