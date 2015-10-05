اشتعال الأجواء التنافسية بين المرشحين على منصب نقيب الأطباء بالشرقية

اشتعلت الأجواء التنافسية بين المرشحين على مقاعد التجديد الكلى لنقابة الأطباء الفرعية بالشرقية، والمقرر بدء الاقتراع فيها يوم الجمعة 9 اكتوبر لاختيار نقيب و4 أعضاء جدد بموجب مقعدين لفوق السن ومقعدين لتحت السن، حيث يكثف كل مرشح جولاته داخل المستشفيات والتجمعات الطبية لعرض برنامجة وكسب أكبر عدد من المؤيدين له.

وأكد الدكتور أحمد رجائى استشارى الجراحة العامة ومدير المراكز الطبية المتخصصة بمدينة العاشر من رمضان وهو أحد المرشحين الأربعة على منصب النقيب، أن برنامجه الانتخابى يتركز على إعادة كرامة الطبيب وتنمية مهاراته لرفع شأنه المهنى، والتى تتمثل فى إنشاء مستشفى متخصصة لعلاج الأطباء وهيئة دراسات مستقلة بالتنسيق مع الزمالات الدولية لرفع الأداء المهنى وكفاءة الأطباء، وحماية حقوق الطبيب الوظيفية وزيادة البدلات والمعاشات.

وينافس الدكتور أحمد رجائى 3 مرشحين هم الدكتور أحمد دعبس استشارى القلب والصدر والأستاذ بجامعة الزقازيق، والدكتور أيمن سالم مرشح قائمة الاستقلال وأستاذ الأوعوية الدموية بجامعة الزقازيق، بالإضافة إلى أنه أمين عام النقابة فى الدورة السابقة، والدكتور خالد فوزى مدير إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة، بينما يتنافس 7 مرشحين على مقعدين فوق السن، و10 مرشحين على مقعدين تحت السن.