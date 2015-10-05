تريزيجيه يفلت من سيناريو مجنون في تعادل مخيب لأندرلخت

تعادل أندرلخت الذي يضم محمود حسن "تريزيجيه" مع ضيفه ميشيلين بهدف لمثله في مباراة درامية يوم الأحد.

وحل ميشيلين ضيفا على أندرلخت ضمن الجولة العاشرة من المسابقة.

وجلس تريزيجيه على مقاعد البدلاء مع بداية المباراة وقام بعمليات الإحماء في الشوط الثاني استعدادا للمشاركة لكن مدربه دفع بثلاثة لاعبين غيره.

ولازم الحظ السيء أندرلخت في مباراة اليوم بإهداره ثلاث ركلات جزاء أمام ضيفه ميتشلن، يضاف إليه فشله في الحفاظ على تقدمه ليسجل أحد لاعبيه هدفا في مرماه بالخطأ في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأهدر أندرلخت، صاحب المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 19 نقطة وبفارق أربع نقاط عن أوستند المتصدر ونقطة عن جينت الوصيف، ركلتي جزاء في الشوط الأول عبر دينيس برايت والإيطالي ستيفانو أوكاكا، الذي افتتح التسجيل (ق55).

ولاحت ركلة جزاء ثالثة لأصحاب الأرض (ق89) لكن يوري تيليمانس أهدرها هو الآخر، وفي الدقيقة 93 يسجل السنغالي كارا مبودجي بالخطأ في مرمى فريقه أندرلخت ليمنح ميتشلن التعادل في مباراة سيطر الحظ السيء عليها بالنسبة لأندرلخت، بطل موسم 2013/14.

وهتفت جماهير أندرلخت ضد فريقها عقب نهاية اللقاء.

وبهذا يصبح رصيد ميتشلن 9 نقاط ليحتل المركز الثالث عشر.