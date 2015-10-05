مسؤولو التربية: رسالة محمد بن زايد وسام نعتز به

ثمن مسؤولو وزارة التربية و التعليم الرسالة الطيبة الذي ارسل بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للمعلمين و المعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين لما أعرب به سموه عن الدور الكبير الذي يلعبه المعلم من خلال تضحياته واخلاصه في تقديم رسالته، وللأمانة التي أؤتمن عليها من طلابنا، ولسعيهم باجتهاد من أجل تزويد الطلبة والطالبات بالعلوم والمعارف في شتى المجالات، وتنمية كيانهم الوجداني والمهارى والعقلي والمعرفي، ورفد الدولة بمخرجات تعليمية على درجة كبيرة من التميز والتعليم.

وقال وكيل وزارة التربية و التعليم مروان أحمد الصوالح، إن هذه الرسالة ستشد من أزر المعلمين و تزيد ثقتهم بأنفسهم، بالإضافة إلى أنها سترفع من نفسيه العاملين في الميدان بأكمله والادارات المركزية في الوزارة، فضلا عن اثرها في نفوس اولياء الامور.

وأوضح أن الوزارة تولي مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلم اهتماماً خاصاً، لما للمعلم من مكانة رفيعة في نفوسنا جميعاً، فهو عماد هذا الصرح التربوي المتألق، وضياء مدارسنا الذي لا يخبو، كما تُمثل هذه المناسبة معنى كبير لنا، حين تأخذنا إلى مآثر المعلم، وتضحياته وإخلاصه لرسالته، وللأمانة التي اؤتمن عليها في أبنائنا وبناتنا. فهو الأخ، والأب، والصديق، والراعي للأجيال على مر العصور.

اعتزاز

وأوضح علي ميحد السويدي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات في الوزارة، «إننا نفتخر بكل الهيئات التعليمية في مدارسنا ونفخر بالنماذج المشرفة في العطاء والتميز، ونعتز بما لدينا من عناصر وكفاءات على أعلى مستوى، كل في مجال تخصصه، ويسعون جميعهم، باجتهاد، من أجل تزويد أبنائنا بالعلوم والمعارف في شتى المجالات، وتنمية كيانهم الوجداني والمهاري والعقلي والمعرفي، ورفد الدولة بمخرجات تعليمية على درجة كبيرة من التميز».

وقال إن المتتبع لمسيرة التربية والتعليم في الدولة، يستطيع أن يرى ما تحقق فيها من إنجازات كبيرة كان للمعلم دور كبير فيها، بما قدمه على مدار التاريخ من أجيال متعاقبة، وبما يملكه من قيم مهنية وأخلاقية وسلوكية، تتعلم منها الأجيال، مشيراً إلى أن الاحتفال باليوم بالمعلم، إنما هو اعتراف بمكانته، واعتزاز بشرف مهنته، وتأكيد على أهمية دوره في بناء وتنمية ثروة المجتمع، وصناعة التقدم البشري، وصيانة تاريخ الشعوب، وحضاراتها، وعرفان من الجميع، بالجهود الجبارة التي يؤديها المعلم. ولنا أسوة في معلم الأمة ومربي البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو معلم البشرية الأول.

عرفان

>

وذكرت فوزية حسن غريب الوكيل المساعد لقطاع العمليات التعليمية، أننا ننظر، لهذا اليوم، يوم المعلم، بكل العرفان والتقدير إلى معلم الإمارات الأول، المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، مؤسس هذا الوطن، وباني رفعته، الذي لم يدخر جهداً أو مالاً، رحمه الله، من أجل تعليم أبناء الإمارات، والعمل الدؤوب من أجل نشر العلم في جميع ربوع وطننا الغالي.