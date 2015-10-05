أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

جهود متكاملة للقضاء على التحديات

Google+ Print
جهود متكاملة للقضاء على التحديات جهود متكاملة للقضاء على التحديات

1. جائزة محمد بن راشد للغة العربية

أطلقت في عام 2014

أبرز أهدافها

- تكريس مكانة دولة الإمارات وموقعها كمركز للامتياز باللّغة العربيّة

- تكريم المبدعين في استعمال اللّغة العربيّة في تطوير التّعريب والتّعليم والتكنولوجيا والإعلام.

- تشجيع الشّباب وتحفيزهم للإبداع في تطوير استخدامات اللّغة العربيّة المختلفة.

2. دبي للعطاء

- أطلقت في عام 2007

أبرز أهدافها

- كسر حلقة الفقر من خلال دعم حصول الأطفال على حقهم في التعليم الأساسي السليم.

- توفير وجبات غذائية ومرافق تعليمية متكاملة ومواد تدريسية ملائمة ودعم أكاديمي من معلمين مؤهلين.

- توجيه جهود مجتمع دولة الإمارات من مؤسسات وأفراد ككل للإسهام بدور إيجابي فاعل للدولة على مستوى العالم.

3. مؤسسة الجليلة

أطلقت في 2013

أبرز أهدافها

- الارتقاء بحياة الأفراد من خلال التعليم والأبحاث في المجالات الطبية.

- تحقيق الريادة لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الابتكار الطبي.

4. مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية

- انطلقت في عام 1997.

أبرز أهدافها

- مساعدة الفقراء والمرضى والأرامل والأيتام والمحتاجين والمنكوبين في دولة الإمارات وفي أي مكان في العالم.

- المساهمة في عمليات الإنقاذ والغوث الدولية في المناطق المتضررة من الكوارث وويلات الحرب ومساعدة.

- بناء دور العبادة والمدارس والمستشفيات والمساكن وحفر الآبار وغيرها من المرافق داخل الدولة وخارجها.

5. المدينة العالمية للخدمات الإنسانية

أشهرت في عام 2003

أبرز أهدافها

- وضع خبرة وكفاءة دبي في مجال النقل والإمدادات اللوجستية في متناول منظمات الإغاثة في العالم.

- نقل الإغاثات إلى الدول المتضررة في زمن قياسي.

6. نور دبي

- أطلقت المبادرة في عام 2008 وتحولت إلى مؤسسة في عام 2010

أبرز أهدافها

- توفير برامج علاجية ووقائية وتعليمية للعلاج والوقاية من العمى في مختلف دول العالم.

7. جائزة الصحافة العربية

أشهرت الجائزة في عام 1999

أبرز أهدافها

- تطوير الصحافة العربية.

- تشجيع الصحافيين العرب على الإبداع من خلال تكريم المتفوقين والمتميزين منهم.

8. قمة رواد التواصل الاجتماعي

أشهرت في عام 2014

أبرز أهدافها

- تسليط الضوء على أهم مبادرات التواصل الاجتماعي في الدول العربية.

- تكريم الإبداعات الفردية والمؤسسية في مختلف القطاعات وعبر مختلف قنوات التواصل الاجتماعي.

9. كلية محمد بن راشد للإعلام

أطلقت في عام 2008

أبرز أهدافها

- تخريج جيل مؤهل من الإعلاميين الشباب القادر على حمل رسالة الأمانة الصحفية بأعلى قدر من المعرفة والحرفية.

- تمكين جيل الشباب العربي من استيعاب الثورة المعلوماتية في العالم ومواكبة التسارع المستمر فيها.

10. منتدى الإعلام العربي

أشهر في عام 2001

أبرز أهدافه

- فتح قنوات الحوار بين الإعلاميين من العالمين العربي والغربي لتعزيز التفاهم بين مختلف المدارس الفكرية في العالم.

- تبادل الأفكار حول قضايا الإعلام في المنطقة.

11. سقيا الإمارات

أطلقت الحملة في عام 2014

أبرز أهدافها

- توفير مياه نظيفة صالحة للشرب للمحتاجين حول العالم.

- تعزيز مكانة الدولة في متابعة المبادرات لتحسين معيشة الفقراء والمنكوبين.

12. مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري

- أشهر في عام 1998

أبرز أهدافه

- زيادة الوعي والتفاهم بين مختلف الثقافات التي تعيش في دبي

- توفير حزم الوعي الثقافي والعروض المصممة خصيصاً للمدارس والجامعات في دولة الإمارات.

13. كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية

أشهرت في عام 2005

أبرز أهدافها

- دعم مسيرة التميز الحكومي في دولة الإمارات والوطن العربي

- بناء قادة المستقبل.

- تنظيم مؤتمرات دولية وإقليمية وورش عمل لتبادل الرأي والفكر والمعرفة بين الوطن العربي والعالم.

14. المنتدى الاستراتيجي العربي

أنطلق في عام 2001

أبرز أهدافه

- استشراف المستقبل وفهم أعمق للقضايا الجيوسياسية والاقتصادية الرئيسية المؤثرة على مستوى العالم.

- البحث عن أفضل التوجهات للوصول إلى عالم أفضل .

15. متحف المستقبل

أشهر في 2015

أبرز أهدافه

- اختبار قدرات وحدود العقل البشري في تطوير حلول تنموية طويلة المدى للتحديات التي تواجه مدن المستقبل.

- استقطاب الباحثين والمخترعين ومراكز الأبحاث والشركات والممولين تحت سقف واحد.

 

16. مركز محمد بن راشد لإعداد القادة

 

أطلق البرنامج في عام 2003

أبرز أهدافه

- بناء جيل من القيادات المؤهلة لتحقيق طموح دبي في أن تصبح الرقم واحد عالمياً.

- تعزيز مكانتنا كوجهة عالمية رائدة للإبداع وصناعة قادة التغيير.

17. جائزة الإمارات للطائرات بدون طيار لخدمة الإنسان

أطلقت في عام 2014

أبرز أهدافها

- تطوير منتجات وخدمات مدنية تشكل إضافة مهمة لخدمة الإنسان في المجالات كافة.

- تحويل الجامعات إلى مراكز أبحاث فاعلة، تسهم في تعزيز وإثراء جهود .

18. جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لداعمي الفنون

أعلن عن إنشائها في عام 2009

أبرز أهدافها

- تأسيس بنية تحتية ثقافية قوية.

- تعزيز اهتمام مختلف شرائح الجمهور بالفعاليات الثقافية والفنية.

- تكريم الأفراد والمؤسسات التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية.

19. تحدي القراءة العربي

أطلقت المبادرة في عام 2015

أبرز أهدافه

- زيادة الوعي بأهمية القراءة في العالم العربي.

- تنمية مهارات التعلم الذاتي والتفكير التحليلي الناقد.

- تعزيز الوعي الثقافي لدى الطلاب منذ صغرهم وتوسيع آفاق تفكيرهم.

20. جائزة المعرفة

أطلقت الجائزة في عام 2014

أبرز أهدافها

- تكريم أصحاب الإنجازات العالمية في مجالات المعرفة من أفراد أو هيئات ومؤسسات.

- طرح المبادرات وإطلاق البرامج التي تخدم تطوير مسارات نقل ونشر المعرفة.

21. مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع

تأسست في عام 2002

أبرز أهدافها

- تكون رافداً حيوياً يوفّر الدعم والمعلومات للشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة.

- تساعد المواطنين على إنشاء الشركات من خلال الدعم وتبسيط الإجراءات.

22. جائزة محمد بن راشد للأعمال

ـ أطلقت الجائزة في عام 2005

أبرز أهدافها

- تشجيع قطاع الأعمال والمؤسسات على الارتقاء بممارساتها، ورفع مستوى الأداء لديها، وصولاً إلى التميز.

- مكافأة الشركات والمؤسسات التي تسهم في تطوير وتنمية دولة الإمارات العربية المتحدة.

23. جائزة محمد بن راشد لمشاريع الشباب

أطلقت الجائزة في عام 2011

أبرز أهدافها

- خلق بيئة تنافسية بين رجال الأعمال الشباب وتكريمهم لأدائهم المتميز.

- إيجاد منبر يتم من خلاله الاحتفاء بالطاقات المبدعة بين صغار المستثمرين من أصحاب المشروعات.

 

24. جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي

أطلقت في عام 2009

أبرز أهدافها

- تقدير المبدعين الرياضيين بما يليق بأعمالهم.

- دعم الجهود الهادفة إلى تنمية وتطوير القطاع الرياضي والنهوض به للعالمية.

25. مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

أشهرت في عام 2007

أبرز أهدافها

- بناء جيل عربي مزوّد بالمعرفة.

- ابتكار حلول مستدامة نابعة من الواقع المحلي.

- المساهمة في إيجاد فرص عمل جديدة في المنطقة.

26- مؤتمر دبي الرياضي

تم إطلاقه عام 2006

أبرز أهدافه

دعم الاحتراف

استضافة متحدثين من مختلف مدارس الكرة العالمية وأصحاب الخبرات.

27 ـ مؤتمر دبي العالمي للسلام

أطلق في عام 2010

أبرز أهدافه

- تكريس مفهوم السلام ونشره في ضوء تعاليم القرآن الكريم.

- إرساء دعائم السلام والاستقرار على مستوى العالم وتشجيع روح المبادرة والتميز في السلام العالمي.

28 ـ جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي

تم إطلاقها عام 2011 كأغلى الجوائز على مستوى العالم، بقيمة 1.5 مليون دولار.

.أبرز أهدافه

- تكريم الفئات والجهات التي لها إسهامات متميزة في قضية حفظ السلام في العالم.

- تشجيع روح المبادرة والتميز في حفظ السلام العالمي.

- تشجيع الحوار بين الأديان وإبراز الصورة الحقيقية للإسلام باعتباره دين تسامح وسلام.

 

لمشاهدة الجراف بالحجم الطبيعي .. اضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية