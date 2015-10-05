جهود متكاملة للقضاء على التحديات

1. جائزة محمد بن راشد للغة العربية

أطلقت في عام 2014

أبرز أهدافها

- تكريس مكانة دولة الإمارات وموقعها كمركز للامتياز باللّغة العربيّة

- تكريم المبدعين في استعمال اللّغة العربيّة في تطوير التّعريب والتّعليم والتكنولوجيا والإعلام.

- تشجيع الشّباب وتحفيزهم للإبداع في تطوير استخدامات اللّغة العربيّة المختلفة.

2. دبي للعطاء

- أطلقت في عام 2007

أبرز أهدافها

- كسر حلقة الفقر من خلال دعم حصول الأطفال على حقهم في التعليم الأساسي السليم.

- توفير وجبات غذائية ومرافق تعليمية متكاملة ومواد تدريسية ملائمة ودعم أكاديمي من معلمين مؤهلين.

- توجيه جهود مجتمع دولة الإمارات من مؤسسات وأفراد ككل للإسهام بدور إيجابي فاعل للدولة على مستوى العالم.

3. مؤسسة الجليلة

أطلقت في 2013

أبرز أهدافها

- الارتقاء بحياة الأفراد من خلال التعليم والأبحاث في المجالات الطبية.

- تحقيق الريادة لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الابتكار الطبي.

4. مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية

- انطلقت في عام 1997.

أبرز أهدافها

- مساعدة الفقراء والمرضى والأرامل والأيتام والمحتاجين والمنكوبين في دولة الإمارات وفي أي مكان في العالم.

- المساهمة في عمليات الإنقاذ والغوث الدولية في المناطق المتضررة من الكوارث وويلات الحرب ومساعدة.

- بناء دور العبادة والمدارس والمستشفيات والمساكن وحفر الآبار وغيرها من المرافق داخل الدولة وخارجها.

5. المدينة العالمية للخدمات الإنسانية

أشهرت في عام 2003

أبرز أهدافها

- وضع خبرة وكفاءة دبي في مجال النقل والإمدادات اللوجستية في متناول منظمات الإغاثة في العالم.

- نقل الإغاثات إلى الدول المتضررة في زمن قياسي.

6. نور دبي

- أطلقت المبادرة في عام 2008 وتحولت إلى مؤسسة في عام 2010

أبرز أهدافها

- توفير برامج علاجية ووقائية وتعليمية للعلاج والوقاية من العمى في مختلف دول العالم.

7. جائزة الصحافة العربية

أشهرت الجائزة في عام 1999

أبرز أهدافها

- تطوير الصحافة العربية.

- تشجيع الصحافيين العرب على الإبداع من خلال تكريم المتفوقين والمتميزين منهم.

8. قمة رواد التواصل الاجتماعي

أشهرت في عام 2014

أبرز أهدافها

- تسليط الضوء على أهم مبادرات التواصل الاجتماعي في الدول العربية.

- تكريم الإبداعات الفردية والمؤسسية في مختلف القطاعات وعبر مختلف قنوات التواصل الاجتماعي.

9. كلية محمد بن راشد للإعلام

أطلقت في عام 2008

أبرز أهدافها

- تخريج جيل مؤهل من الإعلاميين الشباب القادر على حمل رسالة الأمانة الصحفية بأعلى قدر من المعرفة والحرفية.

- تمكين جيل الشباب العربي من استيعاب الثورة المعلوماتية في العالم ومواكبة التسارع المستمر فيها.

10. منتدى الإعلام العربي

أشهر في عام 2001

أبرز أهدافه

- فتح قنوات الحوار بين الإعلاميين من العالمين العربي والغربي لتعزيز التفاهم بين مختلف المدارس الفكرية في العالم.

- تبادل الأفكار حول قضايا الإعلام في المنطقة.

11. سقيا الإمارات

أطلقت الحملة في عام 2014

أبرز أهدافها

- توفير مياه نظيفة صالحة للشرب للمحتاجين حول العالم.

- تعزيز مكانة الدولة في متابعة المبادرات لتحسين معيشة الفقراء والمنكوبين.

12. مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري

- أشهر في عام 1998

أبرز أهدافه

- زيادة الوعي والتفاهم بين مختلف الثقافات التي تعيش في دبي

- توفير حزم الوعي الثقافي والعروض المصممة خصيصاً للمدارس والجامعات في دولة الإمارات.

13. كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية

أشهرت في عام 2005

أبرز أهدافها

- دعم مسيرة التميز الحكومي في دولة الإمارات والوطن العربي

- بناء قادة المستقبل.

- تنظيم مؤتمرات دولية وإقليمية وورش عمل لتبادل الرأي والفكر والمعرفة بين الوطن العربي والعالم.

14. المنتدى الاستراتيجي العربي

أنطلق في عام 2001

أبرز أهدافه

- استشراف المستقبل وفهم أعمق للقضايا الجيوسياسية والاقتصادية الرئيسية المؤثرة على مستوى العالم.

- البحث عن أفضل التوجهات للوصول إلى عالم أفضل .

15. متحف المستقبل

أشهر في 2015

أبرز أهدافه

- اختبار قدرات وحدود العقل البشري في تطوير حلول تنموية طويلة المدى للتحديات التي تواجه مدن المستقبل.

- استقطاب الباحثين والمخترعين ومراكز الأبحاث والشركات والممولين تحت سقف واحد.

16. مركز محمد بن راشد لإعداد القادة

أطلق البرنامج في عام 2003

أبرز أهدافه

- بناء جيل من القيادات المؤهلة لتحقيق طموح دبي في أن تصبح الرقم واحد عالمياً.

- تعزيز مكانتنا كوجهة عالمية رائدة للإبداع وصناعة قادة التغيير.

17. جائزة الإمارات للطائرات بدون طيار لخدمة الإنسان

أطلقت في عام 2014

أبرز أهدافها

- تطوير منتجات وخدمات مدنية تشكل إضافة مهمة لخدمة الإنسان في المجالات كافة.

- تحويل الجامعات إلى مراكز أبحاث فاعلة، تسهم في تعزيز وإثراء جهود الحكومة.

18. جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لداعمي الفنون

أعلن عن إنشائها في عام 2009

أبرز أهدافها

- تأسيس بنية تحتية ثقافية قوية.

- تعزيز اهتمام مختلف شرائح الجمهور بالفعاليات الثقافية والفنية.

- تكريم الأفراد والمؤسسات التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية.

19. تحدي القراءة العربي

أطلقت المبادرة في عام 2015

أبرز أهدافه

- زيادة الوعي بأهمية القراءة في العالم العربي.

- تنمية مهارات التعلم الذاتي والتفكير التحليلي الناقد.

- تعزيز الوعي الثقافي لدى الطلاب منذ صغرهم وتوسيع آفاق تفكيرهم.

20. جائزة المعرفة

أطلقت الجائزة في عام 2014

أبرز أهدافها

- تكريم أصحاب الإنجازات العالمية في مجالات المعرفة من أفراد أو هيئات ومؤسسات.

- طرح المبادرات وإطلاق البرامج التي تخدم تطوير مسارات نقل ونشر المعرفة.

21. مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع

تأسست في عام 2002

أبرز أهدافها

- تكون رافداً حيوياً يوفّر الدعم والمعلومات للشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة.

- تساعد المواطنين على إنشاء الشركات من خلال الدعم وتبسيط الإجراءات.

22. جائزة محمد بن راشد للأعمال

ـ أطلقت الجائزة في عام 2005

أبرز أهدافها

- تشجيع قطاع الأعمال والمؤسسات على الارتقاء بممارساتها، ورفع مستوى الأداء لديها، وصولاً إلى التميز.

- مكافأة الشركات والمؤسسات التي تسهم في تطوير وتنمية اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

23. جائزة محمد بن راشد لمشاريع الشباب

أطلقت الجائزة في عام 2011

أبرز أهدافها

- خلق بيئة تنافسية بين رجال الأعمال الشباب وتكريمهم لأدائهم المتميز.

- إيجاد منبر يتم من خلاله الاحتفاء بالطاقات المبدعة بين صغار المستثمرين من أصحاب المشروعات.

24. جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي

أطلقت في عام 2009

أبرز أهدافها

- تقدير المبدعين الرياضيين بما يليق بأعمالهم.

- دعم الجهود الهادفة إلى تنمية وتطوير القطاع الرياضي والنهوض به للعالمية.

25. مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

أشهرت في عام 2007

أبرز أهدافها

- بناء جيل عربي مزوّد بالمعرفة.

- ابتكار حلول مستدامة نابعة من الواقع المحلي.

- المساهمة في إيجاد فرص عمل جديدة في المنطقة.

26- مؤتمر دبي الرياضي

تم إطلاقه عام 2006

أبرز أهدافه

دعم الاحتراف

استضافة متحدثين من مختلف مدارس الكرة العالمية وأصحاب الخبرات.

27 ـ مؤتمر دبي العالمي للسلام

أطلق في عام 2010

أبرز أهدافه

- تكريس مفهوم السلام ونشره في ضوء تعاليم القرآن الكريم.

- إرساء دعائم السلام والاستقرار على مستوى العالم وتشجيع روح المبادرة والتميز في السلام العالمي.

28 ـ جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي

تم إطلاقها عام 2011 كأغلى الجوائز على مستوى العالم، بقيمة 1.5 مليون دولار.

.أبرز أهدافه

- تكريم الفئات والجهات التي لها إسهامات متميزة في قضية حفظ السلام في العالم.

- تشجيع روح المبادرة والتميز في حفظ السلام العالمي.

- تشجيع الحوار بين الأديان وإبراز الصورة الحقيقية للإسلام باعتباره دين تسامح وسلام.