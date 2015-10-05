جهود متكاملة للقضاء على التحديات

1. جائزة محمد بن راشد للغة العربية
أطلقت في عام 2014
أبرز أهدافها
- تكريس مكانة دولة الإمارات وموقعها كمركز للامتياز باللّغة العربيّة
- تكريم المبدعين في استعمال اللّغة العربيّة في تطوير التّعريب والتّعليم والتكنولوجيا والإعلام.
- تشجيع الشّباب وتحفيزهم للإبداع في تطوير استخدامات اللّغة العربيّة المختلفة.
2. دبي للعطاء
- أطلقت في عام 2007
أبرز أهدافها
- كسر حلقة الفقر من خلال دعم حصول الأطفال على حقهم في التعليم الأساسي السليم.
- توفير وجبات غذائية ومرافق تعليمية متكاملة ومواد تدريسية ملائمة ودعم أكاديمي من معلمين مؤهلين.
- توجيه جهود مجتمع دولة الإمارات من مؤسسات وأفراد ككل للإسهام بدور إيجابي فاعل للدولة على مستوى العالم.
3. مؤسسة الجليلة
أطلقت في 2013
أبرز أهدافها
- الارتقاء بحياة الأفراد من خلال التعليم والأبحاث في المجالات الطبية.
- تحقيق الريادة لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الابتكار الطبي.
4. مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية
- انطلقت في عام 1997.
أبرز أهدافها
- مساعدة الفقراء والمرضى والأرامل والأيتام والمحتاجين والمنكوبين في دولة الإمارات وفي أي مكان في العالم.
- المساهمة في عمليات الإنقاذ والغوث الدولية في المناطق المتضررة من الكوارث وويلات الحرب ومساعدة.
- بناء دور العبادة والمدارس والمستشفيات والمساكن وحفر الآبار وغيرها من المرافق داخل الدولة وخارجها.
5. المدينة العالمية للخدمات الإنسانية
أشهرت في عام 2003
أبرز أهدافها
- وضع خبرة وكفاءة دبي في مجال النقل والإمدادات اللوجستية في متناول منظمات الإغاثة في العالم.
- نقل الإغاثات إلى الدول المتضررة في زمن قياسي.
6. نور دبي
- أطلقت المبادرة في عام 2008 وتحولت إلى مؤسسة في عام 2010
أبرز أهدافها
- توفير برامج علاجية ووقائية وتعليمية للعلاج والوقاية من العمى في مختلف دول العالم.
7. جائزة الصحافة العربية
أشهرت الجائزة في عام 1999
أبرز أهدافها
- تطوير الصحافة العربية.
- تشجيع الصحافيين العرب على الإبداع من خلال تكريم المتفوقين والمتميزين منهم.
8. قمة رواد التواصل الاجتماعي
أشهرت في عام 2014
أبرز أهدافها
- تسليط الضوء على أهم مبادرات التواصل الاجتماعي في الدول العربية.
- تكريم الإبداعات الفردية والمؤسسية في مختلف القطاعات وعبر مختلف قنوات التواصل الاجتماعي.
9. كلية محمد بن راشد للإعلام
أطلقت في عام 2008
أبرز أهدافها
- تخريج جيل مؤهل من الإعلاميين الشباب القادر على حمل رسالة الأمانة الصحفية بأعلى قدر من المعرفة والحرفية.
- تمكين جيل الشباب العربي من استيعاب الثورة المعلوماتية في العالم ومواكبة التسارع المستمر فيها.
10. منتدى الإعلام العربي
أشهر في عام 2001
أبرز أهدافه
- فتح قنوات الحوار بين الإعلاميين من العالمين العربي والغربي لتعزيز التفاهم بين مختلف المدارس الفكرية في العالم.
- تبادل الأفكار حول قضايا الإعلام في المنطقة.
11. سقيا الإمارات
أطلقت الحملة في عام 2014
أبرز أهدافها
- توفير مياه نظيفة صالحة للشرب للمحتاجين حول العالم.
- تعزيز مكانة الدولة في متابعة المبادرات لتحسين معيشة الفقراء والمنكوبين.
12. مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري
- أشهر في عام 1998
أبرز أهدافه
- زيادة الوعي والتفاهم بين مختلف الثقافات التي تعيش في دبي
- توفير حزم الوعي الثقافي والعروض المصممة خصيصاً للمدارس والجامعات في دولة الإمارات.
13. كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
أشهرت في عام 2005
أبرز أهدافها
- دعم مسيرة التميز الحكومي في دولة الإمارات والوطن العربي
- بناء قادة المستقبل.
- تنظيم مؤتمرات دولية وإقليمية وورش عمل لتبادل الرأي والفكر والمعرفة بين الوطن العربي والعالم.
14. المنتدى الاستراتيجي العربي
أنطلق في عام 2001
أبرز أهدافه
- استشراف المستقبل وفهم أعمق للقضايا الجيوسياسية والاقتصادية الرئيسية المؤثرة على مستوى العالم.
- البحث عن أفضل التوجهات للوصول إلى عالم أفضل .
15. متحف المستقبل
أشهر في 2015
أبرز أهدافه
- اختبار قدرات وحدود العقل البشري في تطوير حلول تنموية طويلة المدى للتحديات التي تواجه مدن المستقبل.
- استقطاب الباحثين والمخترعين ومراكز الأبحاث والشركات والممولين تحت سقف واحد.
16. مركز محمد بن راشد لإعداد القادة
أطلق البرنامج في عام 2003
أبرز أهدافه
- بناء جيل من القيادات المؤهلة لتحقيق طموح دبي في أن تصبح الرقم واحد عالمياً.
- تعزيز مكانتنا كوجهة عالمية رائدة للإبداع وصناعة قادة التغيير.
17. جائزة الإمارات للطائرات بدون طيار لخدمة الإنسان
أطلقت في عام 2014
أبرز أهدافها
- تطوير منتجات وخدمات مدنية تشكل إضافة مهمة لخدمة الإنسان في المجالات كافة.
- تحويل الجامعات إلى مراكز أبحاث فاعلة، تسهم في تعزيز وإثراء جهود الحكومة.
18. جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لداعمي الفنون
أعلن عن إنشائها في عام 2009
أبرز أهدافها
- تأسيس بنية تحتية ثقافية قوية.
- تعزيز اهتمام مختلف شرائح الجمهور بالفعاليات الثقافية والفنية.
- تكريم الأفراد والمؤسسات التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية.
19. تحدي القراءة العربي
أطلقت المبادرة في عام 2015
أبرز أهدافه
- زيادة الوعي بأهمية القراءة في العالم العربي.
- تنمية مهارات التعلم الذاتي والتفكير التحليلي الناقد.
- تعزيز الوعي الثقافي لدى الطلاب منذ صغرهم وتوسيع آفاق تفكيرهم.
20. جائزة المعرفة
أطلقت الجائزة في عام 2014
أبرز أهدافها
- تكريم أصحاب الإنجازات العالمية في مجالات المعرفة من أفراد أو هيئات ومؤسسات.
- طرح المبادرات وإطلاق البرامج التي تخدم تطوير مسارات نقل ونشر المعرفة.
21. مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع
تأسست في عام 2002
أبرز أهدافها
- تكون رافداً حيوياً يوفّر الدعم والمعلومات للشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة.
- تساعد المواطنين على إنشاء الشركات من خلال الدعم وتبسيط الإجراءات.
22. جائزة محمد بن راشد للأعمال
ـ أطلقت الجائزة في عام 2005
أبرز أهدافها
- تشجيع قطاع الأعمال والمؤسسات على الارتقاء بممارساتها، ورفع مستوى الأداء لديها، وصولاً إلى التميز.
- مكافأة الشركات والمؤسسات التي تسهم في تطوير وتنمية اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.
23. جائزة محمد بن راشد لمشاريع الشباب
أطلقت الجائزة في عام 2011
أبرز أهدافها
- خلق بيئة تنافسية بين رجال الأعمال الشباب وتكريمهم لأدائهم المتميز.
- إيجاد منبر يتم من خلاله الاحتفاء بالطاقات المبدعة بين صغار المستثمرين من أصحاب المشروعات.
24. جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي
أطلقت في عام 2009
أبرز أهدافها
- تقدير المبدعين الرياضيين بما يليق بأعمالهم.
- دعم الجهود الهادفة إلى تنمية وتطوير القطاع الرياضي والنهوض به للعالمية.
25. مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
أشهرت في عام 2007
أبرز أهدافها
- بناء جيل عربي مزوّد بالمعرفة.
- ابتكار حلول مستدامة نابعة من الواقع المحلي.
- المساهمة في إيجاد فرص عمل جديدة في المنطقة.
26- مؤتمر دبي الرياضي
تم إطلاقه عام 2006
أبرز أهدافه
دعم الاحتراف
استضافة متحدثين من مختلف مدارس الكرة العالمية وأصحاب الخبرات.
27 ـ مؤتمر دبي العالمي للسلام
أطلق في عام 2010
أبرز أهدافه
- تكريس مفهوم السلام ونشره في ضوء تعاليم القرآن الكريم.
- إرساء دعائم السلام والاستقرار على مستوى العالم وتشجيع روح المبادرة والتميز في السلام العالمي.
28 ـ جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي
تم إطلاقها عام 2011 كأغلى الجوائز على مستوى العالم، بقيمة 1.5 مليون دولار.
.أبرز أهدافه
- تكريم الفئات والجهات التي لها إسهامات متميزة في قضية حفظ السلام في العالم.
- تشجيع روح المبادرة والتميز في حفظ السلام العالمي.
- تشجيع الحوار بين الأديان وإبراز الصورة الحقيقية للإسلام باعتباره دين تسامح وسلام.