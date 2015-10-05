سلطان القاسمي يعتمد نظام تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة نظام تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية وفق الضوابط التي حددها، وإصدار بطاقة انتخابية خاصة لكل عضو، ووجه سموه بتنظيم مراحل العملية الانتخابية لنصف أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بعد إسدال الستار على انتخابات المجلس الوطني الاتحادي وبذل كافة الجهود والتجهيزات لضمان نجاح العملية الانتخابية وفق أفضل المعايير والضوابط المعتمدة في هذا المجال.

وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة ضرورة توعية المجتمع بأهمية العمليات الانتخابية التي تجريها الدولة على المستوى الاتحادي من خلال المجلس الوطني الاتحادي والمستوى المحلي من خلال المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتي تشكل خطوات مهمة للتمكين السياسي وتحقيق المشاركة الفعالة للمواطنين في إيصال صوتهم لأصحاب القرار واختيار من يمثلهم من أصحاب الخبرات والكفاءات.

جاء ذلك خلال لقاء سموه صباح أمس رئيس وأعضاء اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بمكتب سمو الحاكم، واطلع سموه خلال اللقاء على المقترحات المتعلقة بآلية تسجيل الهيئات الانتخابية للدوائر الانتخابية التسعة في الإمارة، ومقترحات أنظمة التصويت والمراكز الانتخابية المتوزعة على مستوى الإمارة

. كما وجه سموه بفتح الباب أمام أبناء الإمارة الراغبين في المشاركة في انتخابات المجلس الاستشاري وتسهيل كافة الإجراءات للمترشحين ممن يجدون في أنفسهم القدرة والكفاءة والرغبة للترشح لتمثيل المواطنين تحت قبة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة. حضر اللقاء المستشار منصور محمد بن نصار مدير الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة..

وأعضاء اللجنة سالم محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة، والدكتور خالد عمر المدفع مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، والمستشار سلطان علي عبيد بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي، والعقيد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، وأحمد سعيد الجروان أمين عام المجلس الاستشاري، والقاضي عبد الرحمن سلطان بن طليعة رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية.