محمد بن زايد: نفخر ونعتز بتضحيات أبنائنا

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن فخره واعتزازه بالتضحيات العظيمة التي سطرها أبناء الوطن في ميدان العز والشرف وبما جسدوه من تفان وإخلاص وبطولة لرفع راية الوطن خفاقة وفي سبيل أن ينعم الأشقاء في اليمن بالأمن والاستقرار.

وأشاد سموه بصور التلاحم الوطني والتضامن والتكاتف التي تحلى بها شعب الإمارات وهي دليل على أصالة هذا الشعب الأبي..مشيراً سموه إلى أن ذلك يعزز مرحلة جديدة من البنيان الوحدوي الصلب والراسخ.

وقال سموه إن أبناء الإمارات يقدمون يوماً بعد يوم على أرض الواقع نماذج مشرفة من صور الوفاء والانتماء لهذا الوطن الغالي بهمم عالية وعزم لا يلين لتبقى دولة الإمارات شامخة عزيزة تواصل طريقها نحو مزيد من الرفعة والتقدم.

جاء ذلك خلال تقديم سموه واجب العزاء إلى أسرة الشهيد أحمد هيبتان البلوشي الذي انتقل إلى جوار ربه متأثراً بجراحه أثر حادثة مأرب في سبتمبر الماضي ضمن مشاركته مع قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن..وكان الشهيد يتلقى العلاج في إحدى المستشفيات بألمانيا.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه..سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

وأعرب سموه - خلال زيارته أمس لمجلس العزاء في إمارة أم القيوين - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد أحمد البلوشي..داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأحاديث الودية مع ذوي الشهيد..

وفد الإقامة

قدم وفد من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بعجمان برئاسة العميد محمد عبدالله علوان مدير عام الإدارة العزاء لأسرة الشهيد أحمد البلوشي.