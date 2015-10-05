ضاحي خلفان: على المحامي تغليب المصلحة العامة

أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن في دبي على ضرورة أن يغلِّب المحامي المصلحة العامة على مصلحته الشخصية، ويحكم عقله في القضايا المعروضة عليه، وأن يتحلى بالصدق والأمانة والدفاع عن المتهم دون تمييز لإعادة الحقوق لأصحابها،

جاء ذلك خلال استقباله صباح أول من أمس، بنادي الضباط في القرهود، الدفعة الستين من معهد التدريب والدراسات القضائية، من المحامين المتدربين.

وأكد معاليه أن على المحامي ألَّا يسعى إلى تغيير الحقائق من أجل تحقيق مكاسب شخصية أو مالية، وأن يحافظ على سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالأشخاص الذين وضعوا ثقتهم به، وأكد على أهمية السعي في تطوير الذات، والاستفادة من تجارب وخبرات الآخرين. كما دعا معاليه المحامين لتحكيم عقولهم في القضايا التي تعرض عليهم ومراعاة ظروف المتهم والدوافع التي أدت لارتكابه الجريمة.

وفي ختام الزيارة تمنى معالي نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، التوفيق لأعضاء هذه الدفعة من المحامين المواطنين في حياتهم العملية، وأن لا يألوا جهداً في إحقاق الحق، مؤكداً معاليه على أن مهنة المحاماة هي مهنة مقدسة.

بدورهم توجَّه المحامون المتدربون بالشكر والتقدير لمعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، على حسن الاستقبال والتوجيهات السديدة، ودعمه المعنوي لأبنائه العاملين في مجال القانون من المحامين الجدد.