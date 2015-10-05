بشرى لمحبى المخبوزات.. تناول الخبز قد يساعدك على خسارة وزنك

رائحته التى لا يمكن مقاومتها، مذاقة المميز الذى يمثل إضافة لكل ما يتذوقه فمك، جميعها عوامل ساهمت على تربع الخبر على عرش موائد الطعام على مستوى العالم وباختلاف الثقافات وعادات الأكل.

لكن مؤخرًا بدأت بعض الأقاويل بالعمل على هز عرش الملك المتوج للطعام بحجة تسببه فى زيادة الوزن، فيما يؤكد أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف أن طريقة إعداد الخبز هى السبب الرئيسى لتسببه فى زيادة الوزن بينما تعد الوسائل الصحية للإعداد عاملا هاما فى تحويل الخبر من طعام مرتفع فى عدد سعراته الحرارية إلى طعام مساعد على خسارة الوزن والتخلص من شبح السمنة.

ويوضح د. خالد يوسف أن أفضل أنواع الخبز التى ينصح بتناولها هى الخبر كامل الحبة أو ما يعرف بالخبز الأسمر والذى يحتوى على نسبة عالية من الالياف الطبيعية التى تساهم فى تنظيم حركة الامعاء وتمنح شعورا قويا بالشبع يمتد لساعات طويلة، كما يحتوى الخبز الاسمر كامل الحبة على قدر من السكريات والألياف لكون السكريات المعقدة التى يحتويها هذا النوع تساعد على تجنب نقص السكر فى الدم و كذا التعرض لنوبات الجوع بين الوجبات.