شركة "مياه القناة": تأهيل الموظفين الجدد بقطاع السويس

أعلن عادل عبد المنعم المتحدث الإعلامى لشركة مياه محافظات القناة أن المهندس عصام عبد المنعم رئيس قطاع السويس أكد على أهمية تنفيذ استراتيجية محافظات القناه لمياه الشرب والصرف الصحى والتى يحرص على تنفيذها المهندس على حسين رئيس الشركة.

وأشار "عبدالمنعم" إلى أن خطة مياه القناة تعتمد على هى: ركائز ثلاثه الصيانه والإحلال والتجديد ومتابعة الخطه الإستثماريه فيما يخص محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى وكذلك مآخذ المياه.

واضاف المتحدث الإعلامى ان رئيس قطاع السويس عقد اجتماعا بالموظفىن الجدد الذين يتم اعدادهم للعمل وفق التخصصات المختلفه وبحضور المهندس طلعت عرابى المستشار الفنى لقطاع السويس وتم خلال اللقاء تعريفهم بقطاعات الشركه المختلفه وطبيعة كل قطاع وأهميته والتكامل بين منظومة العمل من اجل الوصول الى اعلى درجات الجوده والإتقان من أجل خدمة متميزة للمواطنين فى القطاعات الثلاثة السويس بورسعيد الإسماعيلية.