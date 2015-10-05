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غدا.. محافظة كفر الشيخ تحتفل بانتصارات السادس من أكتوبر

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غدا.. محافظة كفر الشيخ تحتفل بانتصارات السادس من أكتوبر غدا.. محافظة كفر الشيخ تحتفل بانتصارات السادس من أكتوبر
تشهد محافظة كفر الشيخ، صباح غد الاثنين، احتفال محافظة كفر الشيخ بانتصارات أكتوبر بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية على رأسهم الدكتور أسامة حمدي محافظة كفر الشيخ، واللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، والعميد عصام رشدى قائد المحطة العسكرية بسخا، والعقيد فاروق بركات المستشار العسكرى وحضور وكلاء الوزارات ورؤساء المدن.

قال الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، إن مراسم الاحتفالات بانتصارات أكتوبر تبدأ فى تمام الساعة العاشرة من صباح الغد بزيارة النصب التذكرى ووضع أكاليل الزهور ثم تعزف الموسيقى العسكرى يتبعها زيارة المحطة العسكرية بسخا لتقديم التهانى لرجال القوات المسلحة بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

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