بالأسماء.. رصف 8 طرق رئيسية بالشرقية بقيمة 34 مليون جنيه

وافق الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، على رصف 8 طرق بدائرة المحافظة بمبلغ 34.9 مليون جنيه، على أن تقوم مديرية الطرق والنقل بطرح هذه الطرق فى مناقصة عامة.

والطرق هى الطريق الرابط بين قرى "تلراك، شيط الهوى، أبو حريز"، باعتماد مالى 4 ملايين جنيه، وطريق قرى "الأعراس، النعامنة، كفر نشوة، ميت جابر"، بمنيا القمح باعتماد مالى 3.5 مليون جنيه، وطريق "بلبيس، أنشاص الرمل، الطواحنة، مشتول السوق، البتيا، سندنهور" بمبلغ 6 ملايين جنيه، وكذلك طريق "الزقازيق، الغار، ميت أبو عربى" باعتماد قدره 4 ملايين جنيه، وازدواج من جسر ترعة " إسماعيلية، القرين" باعتماد مالى 3.4 مليون جنيه، وأيضا طريق قرى "بحر البقر، الشرابنة" باعتماد مالى 4 ملايين جنيه طريق "قصاصين الأزهار، أبو طاحون" بالحسينية باعتماد مالى 4.5 مليون جنيه، طريق "أبو حماد، أبو كبير" باعتماد مالى 5.5 مليون جينه.