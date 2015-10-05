بالأسماء.. رصف 8 طرق رئيسية بالشرقية بقيمة 34 مليون جنيه

وافق الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، على رصف 8 طرق بدائرة المحافظة بمبلغ 34.9 مليون جنيه، على أن تقوم مديرية الطرق والنقل بطرح هذه الطرق فى مناقصة عامة.إعلان - Ads إعلان - Ads
والطرق هى الطريق الرابط بين قرى "تلراك، شيط الهوى، أبو حريز"، باعتماد مالى 4 ملايين جنيه، وطريق قرى "الأعراس، النعامنة، كفر نشوة، ميت جابر"، بمنيا القمح باعتماد مالى 3.5 مليون جنيه، وطريق "بلبيس، أنشاص الرمل، الطواحنة، مشتول السوق، البتيا، سندنهور" بمبلغ 6 ملايين جنيه، وكذلك طريق "الزقازيق، الغار، ميت أبو عربى" باعتماد قدره 4 ملايين جنيه، وازدواج من جسر ترعة " إسماعيلية، القرين" باعتماد مالى 3.4 مليون جنيه، وأيضا طريق قرى "بحر البقر، الشرابنة" باعتماد مالى 4 ملايين جنيه طريق "قصاصين الأزهار، أبو طاحون" بالحسينية باعتماد مالى 4.5 مليون جنيه، طريق "أبو حماد، أبو كبير" باعتماد مالى 5.5 مليون جينه.