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مباراة الأهلى تمنع أطباء مستشفى فوه للتأمين الصحى من إسعاف مصاب فى حادث

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مباراة الأهلى تمنع أطباء مستشفى فوه للتأمين الصحى من إسعاف مصاب فى حادث مباراة الأهلى تمنع أطباء مستشفى فوه للتأمين الصحى من إسعاف مصاب فى حادث
تعالت صيحات أهالى عبد المنعم عبد الجواد المصرى 14 سنة، طالب بالصف الثانى الإعدادى، بمستشفى فوه للتأمين الصحى، وذلك لعدم تواجد الأطباء بالمستشفى.

وكان عبد الجواد المصرى، والد الطالب المصاب الذى تم نقله من مستشفى مطوبس المركزى لمستشفى فوه للتأمين الصحى لإسعافه لإصابته بكسور فى الركبة وعظمة الفخذ وإصابات أخرى جراء حادث دراجة نارية، لم يجدا أحدا من الأطباء النوبتجية بالمستشفى ولم يجد من يغيثه لإسعاف نجله.

المهندس يوسف البدرى "مرشح للبرلمان"، قال إنه توجه فور علمه بالحادث لمستشفى فوه للتأمين الصحى ولم يجد أيا من الأطباء لإسعاف الطالب المصاب، مشيراً إلى أنه يأسف لعدم وجود أحدا من الأطباء النوبتجية بالمستشفى، لافتا إلى أن سبب غياب الأطباء يرجع لانشغالهم بمباراة النادى الأهلى مع وأورلاندو الجنوب إفريقى.

وأضاف: "أهالى المريض لم يجدوا أى نوع من الرعاية ولا إسعاف للطالب المصاب من الساعة السادسة حتى الساعة العاشرة والنصف، وأن المستشفى لا تملك إلا خطاب تحويل لمستشفى العبور بكفر الشيخ أو المستشفى العام بالرغم أن حالة الكسر التى أصابت الطالب عادية".

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