وزير الآثار يبحث استكمال المتحف المُهمل بكفر الشيخ.. السبت المقبل

يناقش الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار والدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ السبت المقبل، حلول استكمال متحف كفر الشيخ المهمل منذ 20 سنة وتدبير 8 ملايين جنيه لاستكمال المبنى بالإضافة لبحث سبل الاستفادة من تلال وأثار فوه الأثرية.

يأتى ذلك خلال زيارة وزير الآثار لمحافظة كفر الشيخ السبت المقبل، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة الخاصة بآثار كفر الشيخ منها متحف كفر الشيخ وآثار وتلال فوه.

ومن جانب آخر تعالت صيحات أهالى كفر الشيخ من فشل المسئولين فى وزاره الآثار لإنهاء أعمال التشطيب وافتتاح متحف كفر الشيخ الأثرى خاصة أن هناك 7 محافظين تعاقبوا على المحافظة دون حل لهذه المشكلة بداية من صبرى القاضى حتى الدكتور أسامه حمدى محافظ كفر الشيخ الحالى وأنفق عليه أكثر من 50 مليون جنيه حتى ألان منذ بداية مما يقرب من 20 عاما وهو مقام على مساحة 2000 متر مربع هدية من المحافظة لهيئة الآثار بدون مقابل.