وكيل "الأزهر" بدمياط: انتظام الدراسة فى جميع المعاهد والكتب متوفرة

أكد الدكتور سيد عزازى، وكيل وزارة مشيخة الأزهر بدمياط، انتظام الدراسة بجميع المعاهد الأزهرية بدمياط فى 114 معهدا بحوالى 28 ألف طالب.

وقال عزازى لـ"اليوم السابع"، إن جميع الموجهين ومديرى المراحل مكلفين من اليوم الأول بالمرور على جميع المعاهد فى متابعة ميدانية للاطمئنان على سير العملية التعليمية.

وأشار "العزازى"، إلى أنه قام اليوم على رأس لجنة بتفقد عددا من المعاهد الأزهرية وحرص على تقديم التهنئة للطلاب والعاملين بالمعاهد وقام بفحص خزانات المياه من حيث الملوحة والحرارة لتوفير كوب ماء صحى ونظيف لجميع المتواجدين بالمعاهد الأزهرية.

وأضاف وكيل وزارة الأزهر، أن جميع الكتب متوفرة لكل المراحل وهناك نقص فى عدد من الكتب الشرعية جار توفيرها.