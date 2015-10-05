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أستاذ بجامعة قناة السويس يناقش أكثر من ٥٣ بحثا علميا ويحظى بإشادة عالمية

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أستاذ بجامعة قناة السويس يناقش أكثر من ٥٣ بحثا علميا ويحظى بإشادة عالمية أستاذ بجامعة قناة السويس يناقش أكثر من ٥٣ بحثا علميا ويحظى بإشادة عالمية
نال الدكتور صبرى القرشى أستاذ الكيمياء غير العضوية التطبيقية بكلية العلوم جامعة قناة السويس إشادة عالمية من موقع بوابة الأبحاث العالميةresearch gate، وذلك من خلال أبحاثه العلمية المنشورة فى المجلات العلمية والتى تخدم الأبحاث العلمية.

وقال الدكتور صبرى القرشى إن جامعة القناة على رأسها الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة يقدمون الدعم الكامل للأبحاث العلمية ويشجعون نشرها فى المجلات العالمية، لأن هذا يساهم فى مكانة الجامعة وصعود ترتيبها بين الجامعات الأخرى.

وأضاف الدكتور صبرى القرشى أنه قام بمناقشة أكثر من ٥٣ بحثا علميا فى مجلات عالمية فى مجال الكيمياء غير العضوية والتطبيقية واستعان بـ٥٣٧ باحثا وعالما بهذه الأبحاث فى النشر الخاص بهم حسب موقع جوجل ومن بينهم ٣٠٥ باحثين فى الفترة ما بين ٢٠١٠ و٢٠١٥، وذلك حسب ما نشر فى موقع research gate الذى قدم له التهنئة على هذه الإسهامات العلمية فى مجال البحث العلمى، وأشار إلى أن أهم مجالات هذه الأبحاث تحضير مركبات تستخدم فى تنقية المياه من التلوثات الثقيلة والسامة.

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