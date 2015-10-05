أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

غلق الشركة الأوروبية المصرية لتصنيع الأعلاف لعملها بدون تراخيص فى المنوفية

Google+ Print
غلق الشركة الأوروبية المصرية لتصنيع الأعلاف لعملها بدون تراخيص فى المنوفية غلق الشركة الأوروبية المصرية لتصنيع الأعلاف لعملها بدون تراخيص فى المنوفية
تمكنت مباحث ، من غلق الشركة الأوروبية المصرية لتصنيع الأعلاف بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا، وذلك لعملها بدون تراخيص، وتم ضبط 105 أطنان أعلاف مجهولة المصدر داخل مخازن الشركة وتم التحفظ عليها، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد مجدى جميل رئيس مباحث التموين، يفيد من غلق الشركة الأوروبية المصرية لتصنيع الأعلاف وذلك لعملها بدون تراخيص، وتم ضبط 105 أطنان أعلاف مجهولة المصدر داخل مخازن الشركة، وتم التحفظ عليها وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد