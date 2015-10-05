غلق الشركة الأوروبية المصرية لتصنيع الأعلاف لعملها بدون تراخيص فى المنوفية

تمكنت مباحث التموين ، من غلق الشركة الأوروبية المصرية لتصنيع الأعلاف بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا، وذلك لعملها بدون تراخيص، وتم ضبط 105 أطنان أعلاف مجهولة المصدر داخل مخازن الشركة وتم التحفظ عليها، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد مجدى جميل رئيس مباحث التموين، يفيد من غلق الشركة الأوروبية المصرية لتصنيع الأعلاف وذلك لعملها بدون تراخيص، وتم ضبط 105 أطنان أعلاف مجهولة المصدر داخل مخازن الشركة، وتم التحفظ عليها وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.