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بالفيديو.. مرشح "النور" بقنا يطالب بسرعة تسليم الشقق المحجوزة منذ 5 سنوات

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بالفيديو.. مرشح "النور" بقنا يطالب بسرعة تسليم الشقق المحجوزة منذ 5 سنوات بالفيديو.. مرشح "النور" بقنا يطالب بسرعة تسليم الشقق المحجوزة منذ 5 سنوات
طالب محمود معتوق، مرشح حزب النور عن دائرة مركز ومدينة قنا بمحافظة قنا، فى بيان إعلامى، المحافظة ووزارة الإسكان بسرعة تسليم مساكن الشباب إلى مستحقيها وتحديدًا الشباب، ومنع أى تلاعب فى عمليات التسليم بعد التأخير الذى حدث.

وقال: "إذ لا يعقل أن تمر خمس سنوات على القرعة العلنية التى حددت أسماء هؤلاء المستحقين، ولم يتسلموا هذه الشقق بعد"، معربًا عن مخاوفه من حدوث فساد وغش فى توزيع تلك الشقق على غير مستحقيها.

وأضاف "معتوق"، أن الوزارة بالتعاون مع المحافظة أعلنت عن حجر وحدات إسكان الشباب حديثى التخرج فى مدينة قنا عام 2010، وتم عمل قرعة علانية فى نفس العام وتم تحديد أصحاب تلك الشقق، ومرت خمس أعوام حتى الآن ولم يتسلم هؤلاء الشباب تلك الشقق من المحافظة بدون سبب واضح.

وأشار مرشح "النور" بـ "قنا"، إلى التناقض فى سلوك المحافظة، حيث يعلنون ليل نهار تضمانهم مع الشباب ومشاكلهم، لكنهم فى الواقع يتقاعسون عن حل أبسط مشاكله، وتساءل:" كيف نريد أن نساعد الشباب حديثى التخرج و الزواج على بدء حياته بتوفير سكن لائق ومريح، ونحرمه طوال خمس سنوات من أحد أبرز حقوق الاجتماعية؟"، داعيا مسئولى المحافظة إلى حسم تلك المشكلة بسرعة وتسليم الشباب شققهم.

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مصر 365

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