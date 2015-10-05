مؤتمر شعبى لـ"مستقبل وطن" فى البحر الأحمر.. ومحمد بدران: نهدف مساعدة الدولة

نظمت أمانة حزب بمستقبل وطن برأس غارب، مساء الأحد، مؤتمرًا شعبيًا بالبحر الأحمر، وذلك لدعم مرشحى الحزب بالمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية والمقررة يومى 18 و19 من الشهر الجارى.

وحضر المؤتمر كل من محمد بدران، رئيس الحزب، ومحمد أحمد محمود وشهرته "محمد القمبورى" وسمير حارص عجايبى، مرشحا الحزب عن دائرة رأس غارب والغردقة، ومحمد عبد السلام، مسئول قطاع الصعيد، بالإضافة إلى عدد من قيادات الحزب بالمحافظة.

ومن جانبه، قال محمد بدران، إن حزب مستقبل وطن بدأ كحركة شبابية عقب ثورة 30 يونيو وكان تهدف لتجميع الشباب الواعى والمثقف حول قضية وطنية وعودتهم لأحضان الحياة مرة أخرى، لافتا إلى أنه استطاع الوصول لـ120 ألف شاب تنظيمى بمختلف المحافظات.

وأشار بدران، خلال كلمته بالمؤتمر إلى أن الحزب يمتلك برنامج طموح يجمع ما بين رؤى وتطلعات الشباب وبين خبرة ورزانة الكبار، وذلك من أجل الوصول لتنمية مستدامة فى كافة قطاعات الدولة.

وأوضح رئيس الحزب، أن خوضه الانتخابات بعدد كبير من المرشحين لا يبغى منه الحصول على مجرد مقاعد لكن يريد من وراء ذلك مساعدة الدولة فى وجود نواب أقوياء قادرين على إنجاز مهام وتطلعات المواطنين وإصدار تشريعات قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر.

فيما طالب سمير حارص، المواطنين بتحمل المسئولية الوطنية، والترفع عن العصبيات والقبليات فى اختيار الناخبين والاعتماد على اختيار الشخص القادر على تحمل المسئولية فى أهم برلمان بتاريخ مصر.

وأكد خلال كلمته، أن اختيار الشخص للمرشح هو عهد وميثاق بين العبد وربه ولذلك لابد من حسن الاختيار.

وأضاف محمد القمبورى، أنه أعد دراسات وخطط للاستفادة من طول المجرى النهرى، بالإضافة إلى فتح مصانع جديدة وتوفير فرص عمل لاستقطاب الشباب والقضاء على البطالة.