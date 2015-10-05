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الخارجية: تحركنا السريع فى واقعة ضرب العامل المصرى بالأردن يعود لتوافر الدليل

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الخارجية: تحركنا السريع فى واقعة ضرب العامل المصرى بالأردن يعود لتوافر الدليل الخارجية: تحركنا السريع فى واقعة ضرب العامل المصرى بالأردن يعود لتوافر الدليل
أرجع المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، سرعة تدخل الدوائر الرسمية سواء المصرية أو الأردنية فى واقعة التعدى على العامل المصرى خالد السيد، تعود إلى توافر الدليل وهو الفيديو الذى انتشر عبر الإنترنت، لافتاً إلى أن الجانب الأردنى كان له السبق فى اتخاذ الإجراءات القانونية، وهو الأمر الذى تبين فور اتصال الوزارة به عقب مشاهدة الفيديو.

وأضاف "أبوزيد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أن القنصل المصرى فى العقبة هو من ساعد خالد السيد وأحضر له محاميا فى بداية الواقعة حتى يضمن حقه القانونى، بالإضافة إلى أن السفير المصرى فى عمان أجرى اتصالا مع الخارجية الأردنية ومع رئيس مجلس النواب وكان ردهم أنهم يحترمون الجالية المصرية، نظراً لخلقها وأفضليتها بين باقى الجاليات، وتابع: "وعدوا باستعادة حق خالد.. والسفير الأردنى فى القاهرة وعد بنفس الشىء".

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