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الموسيقار العالمى "يانى" يشارك بالحملة الترويجية لمصر على شبكات التواصل

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الموسيقار العالمى "يانى" يشارك بالحملة الترويجية لمصر على شبكات التواصل الموسيقار العالمى "يانى" يشارك بالحملة الترويجية لمصر على شبكات التواصل
قال هشام زعزوع، وزير السياحة، إن الموسيقار العالمى "يانى"، والمقرر أن يقيم حفل موسيقى بمصر أواخر أكتوبر الجارى، وافق على دعم السياحة المصرية من خلال مبادرة "هذة هى " بصورته الشخصية فى الأماكن السياحية كمساهمة منه لإعادة الحركة السياحية لمصر من خلال وسائل التواصل الاجتماعى "الفيس بوك وتويتر"، والتى سيتم إطلاقها قريبا لتنشيط السياحة المصرية.

وقال الوزير خلال الاحتفال بيوم السياحة العالمى تحت شعار "مليار سائح.. مليار فرصة عمل" إن شركة سونى العالمية العالمية والمنظمة لحفل "يانى" وافقت على بث قصير عبر شاشاتها من خلال منافذ البيع على مستوى العالم والتى تبلع 240 ألف منفذ، بالإضافة لبثها فى المناطق الشاطئية المصرية وشدد الوزير على أن المطلوب من هيئة تنشيط السياحة برئاسة سامى محمود توقيع نسب نمو طموحة وأن يعمل كل مكتب من المكاتب السياحية الخارجية وكأنه شركة مطلوب منها معدلات نمو محددة وهذا لا يأتى إلا بالجهد الكبير.


>- صباحك كلاسيكى.. 7 مقاطع موسيقية لـ"يانى"
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مصر 365

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