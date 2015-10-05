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أحمد مرتضى منصور: لاعبو الزمالك "رجالة".. وأزمة باسم مرسى "مفتعلة"

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أحمد مرتضى منصور: لاعبو الزمالك "رجالة".. وأزمة باسم مرسى "مفتعلة" أحمد مرتضى منصور: لاعبو الزمالك "رجالة".. وأزمة باسم مرسى "مفتعلة"
قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، إن لاعبى الزمالك "كانوا رجالة" في مباراة العودة أمام النجم الساحلى التونسى، وأدائهم كان يتسم بالرجولة، مشيرا إلى عدم رضاه عن النتيجة.

وأرجع "أحمد مرتضى"، خلال لقائه ببرنامج "يحدث فى " الذي يقدمه الإعلامى شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بى سى مصر" أمس الأحد، سبب خسارة الزمالك أمام النجم الساحل فى تونس، إلى الجمهور التونسى وحضوره العنيف، بالإضافة إلى عدم التوفيق، قائلاً: "مباراة الزمالك أمام النجم الساحلى ماكنتش طبيعية".

وتابع: "الزمالك والأهلى بشكل عام بعد ثورة 25 يناير، هبط مستواهما، بشكل كبيروهناك ضرورة للوقوف لحظة والتفكير فى الأمر برمته".

وأوضح "أحمد مرتضى"، أن الزمالك سيخوض مباراة كأس السوبر أمام الأهلى بكل ثقة، مضيفا: "لكننى لا أؤمن فى كرة القدم إلا بالأداء، ونتيجة مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك غير متوقعة على الرغم من الحالة السيئة التى يمر بها الأهلى، خاصة بعد خسارته اليوم أمام نادى أرولاندو فى بطولة الكونفيدرالية".

وعن أزمة نجم الزمالك باسم مرسى، مع المستشار مرتضى منصور، رئيس النادى، قال "أحمد مرتضى": "باسم لاعب كبير وشارك مع باقى اللاعبين فى الحصول على بطولتى الدورى والكأس، لكن الزمالك لا يقف على لاعب"، مشيرا إلى أن أزمة باسم مرسى "مفتعلة".

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مصر 365

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