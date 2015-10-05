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النائب الأردنى زيد الشوابكة يستنكر اعتداء شقيقه على العامل المصرى

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النائب الأردنى زيد الشوابكة يستنكر اعتداء شقيقه على العامل المصرى النائب الأردنى زيد الشوابكة يستنكر اعتداء شقيقه على العامل المصرى
استنكر النائب الأردنى، زيد الشوابكة، حادثة اعتداء شقيقه على العامل المصرى داخل أحد المطاعم فى العقبة.

وسرد "الشوابكة" تفاصيل الحادثة فى بيان صحفى صدر عنه، أمس الأحد، أنه كان وإخوته فى مناسبة اجتماعية فى العقبة وأن شقيقه ذهب للمطعم لشراء ساندويتش لكنه واجه إهانة من قبل العاملين فى المطعم وسوءا فى التعامل من قبلهم.

وبين "الشوابكة" أنه ذهب مع شقيقه في اليوم الثانى إلى المطعم وأنهما تحدثا مع مديرى المطعم والصالة وأنه تم إبلاغهما بأن المطعم بصدد تسفير العامل أمس الأحد.

وأشار "الشوابكة" إلى أنه أصر على مناداة العامل من أجل تقديم الاعتذار لشقيقه، وأنه عندما بدأ الحديث معه لم يتمالك شقيقه نفسه وقام بضرب المصرى، مشيرا إلى أنه هذه الحادثة مستنكرة.

وأوضح النائب أن السفارة المصرية بعمان تفهمت ما حدث مع العامل، وأن ما حصل كان ردة فعل من قبل شقيقه وذلك بسبب الإهانة التى تعرض لها، لكنه عاد وقال إن ردة فعل شقيقه لم تكن بالمستوى اللائق.

وأشار النائب إلى أن 95% من المواقع لم يظهروا الفيديو على حقيقته والباقى أظهروه بالكامل، مؤكدا أنه لم يعتد على العامل وإنما قام بضرب شقيقه بعد ضرب العامل.

وأكد الشوابكة أنه يحترم جميع المصريين الموجودين بالمملكة وهو على علاقة شخصية معهم من الصداقة إلى العمل.


>- بالفيديو..نائب أردنى ومرافقيه يعتدون على عامل مصرى بالضرب المبرح بالعقبة
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مصر 365

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