الزمالك يواسى الأهلى على "فيس بوك".. ويتوعد النجم وأورلاندو:سنلتقى مجددا

قدمت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، المواساة للنادى الأهلى، بعد خروجه من بطولة كأس الكونفدرالية، إثر هزيمته من نادى أورلاندو بيتيس الكنغولى، مؤكدة أن المحطة القادمة للفريقين الأبيض والأحمر هى بطولة كأس السوبر.

وكتب أدمن الصفحة قائلاً: "عزيزى الأهلى، كانت تجربة جيدة لفريقين مصريين فى مباريات قبل النهائى حتى انتهت، المحطة المقبلة: كأس السوبر".

كما وجهت الصفحة تهنئتها لطرفى النهائى ببطولة الكونفدرالية قائلة: "تهنئة لأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقى والنجم الساحلى على وصولهم لنهائى بطولة كأس الإتحاد الإفريقى، حتى نلتقى مجدداً".



>