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وائل الإبراشى يعرض فيديو جديدًا لواقعة الاعتداء على العامل المصرى بالأردن

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وائل الإبراشى يعرض فيديو جديدًا لواقعة الاعتداء على العامل المصرى بالأردن وائل الإبراشى يعرض فيديو جديدًا لواقعة الاعتداء على العامل المصرى بالأردن
عرض الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامجه "العاشرة مساء" عبر فضائية "دريم"، جديدًا لواقعة الاعتداء على العامل المصرى خالد السيد بالأردن، يوضح مدى الهمجية والوحشية التى تعامل بها النائب الأردنى وذويه مع الضحية.

من جانبه، قال هشام السيد، شقيق العامل المصرى، إن الأسرة تعيش حالة غاية فى الاسى خلال الفترة الراهنة نظراً لما تعرض له شقيقه، مشدداً على أن الواقعة الهمجية تنم عن عدم وجود دين أو اخلاق لدى من قاموا بالاعتداء، وتابع: "هذه الواقعة تعكس حال المصريين بالخارج".

وأضاف "هشام"، خلال اتصال هاتفى بالبرنامج: "يجب على الجهات المختصة أن تنتصر لكرامة المصريين، وتابع: "ما حدث لخالد هو اعتداء على جميع المصريين".


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>- الخارجية: تحركنا السريع فى واقعة ضرب العامل المصرى بالأردن يعود لتوافر الدليل

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