يوفنتوس يستعيد الانتصارات في الكالتشيو بعودة قوية.. ولاتسيو يضايق فيورنتينا

روما، (إفي): قلب فريق يوفنتوس تأخره بهدف نظيف إلى فوز كبير بثلاثية على حساب بولونيا في المباراة التي احتضنها ملعب "يوفنتوس أرينا" بتورينو، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم الضيوف في النتيجة مبكرا عبر الفرنسي أنتوني مونير (ق6) قبل أن يعادل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا النتيجة لل"بيانكونيري" (ق33).

وفي الشوط الثاني ضاعف الأرجنتيني باولو ديبالا من النتيجة لأصحاب الأرض (ق53) قبل أن يزيد الدولي الألماني سامي خضيرة من حصيلة "السيدة العجوز" في المباراة (ق64).

وبهذا الفوز يرتفع رصيد اليوفنتوس إلى النقطة الثامنة في المركز الثاني عشر بينما يتجمد رصيد بولونيا عند ثلاث نقاط يتذيل بها قاع الترتيب.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت، نجح لاتسيو في عبور ضيفه فروسينوني، الصاعد حديثا، بصعوبة بثنائية نظيفة على ملعب "الأوليمبيكو" بالعاصمة الإيطالية روما.

ويدين فريق "نسور" العاصمة بهذا الفوز الذي تأخر كثيرا لمهاجميه الإسباني، ذو أصل سنغالي، كيتا بالدي دياو صاحب الهدف الأول (ق80) والصربي فيليب جورجيفيتش محرز الهدف الثاني (ق90).

وبهذا الانتصار الصعب يصعد لاتسيو للمركز الثاني برصيد 15 نقطة وبفارق الأهداف خلف فيورنتينا، ونقطة واحدة خلف المتصدر الإنتر، بينما تجمد رصيد فروسينوني عند أربع نقاط في المركز التسع عشر وقبل الأخير.

ومن المقرر أن تختتم مباريات الجولة السابعة بمباراتي الميلان ونابولي على ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلانو، في قمة مباريات الجولة، وفيورنتينا وأتالانتا على ملعب "أرتيميو فرانكي" بمدينة فلورنسا.