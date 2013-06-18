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حزب النور يطالب بتغيير محافظ البحيرة الجديد

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حزب النور يطالب بتغيير محافظ البحيرة الجديد حزب النور يطالب بتغيير محافظ البحيرة الجديد

طالب حزب النور السلفى بالبحيرة الرئيس محمد مرسى بتعيين محافظ جديد بالبحيرة بدلاً من أسامة سليمان من أجل تقليل حالة الاحتقان السياسى، وأكد الحزب فى بيان له اليوم، أنه كان من المفترض أن يتم التوافق على المحافظ الجديد من القوى السياسية.

وأضاف البيان "أنه فى الوقت الذى كانت تنتظر فيه الأمة المصرية، قبيل يوم 30/6 مزيداً من الإصلاحات على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، قام الرئيس بإصدار قرار بحركة المحافظين الجديدة، والتى كانت وقوداً لاشتعال الأحداث فى العديد من محافظات ، خاصة محافظة البحيرة، التى بها حراك سياسى كبير وقوى سياسية مختلفة التوجهات.

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت أحداث عنف سابقة، سالت فيها دماء وأزهقت فيها أرواح، نتيجة الاحتقان الكبير ضد سياسات حزب الحرية والعدالة.

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مصر 365

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