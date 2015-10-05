أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أبو تريكة: الأهلي يحتاج للتطهير .. ولا وجود لنظرية المؤامرة

Google+ Print
أبو تريكة: الأهلي يحتاج للتطهير .. ولا وجود لنظرية المؤامرة أبو تريكة: الأهلي يحتاج للتطهير .. ولا وجود لنظرية المؤامرة

يرى محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب السابق أن فريق القلعة الحمراء يحتاج إلى التطهير، وذلك بعد خروج الشياطين الحمر من الكونفدرالية.

وخرج الأهلي من موسم 2014-2015 بدون بطولات عقب فشله في استكمال مشواره بكأس الكونفدرالية بالخسارة من أورلاندو بايرتس 5-3 في مجموع مباراتي نصف النهائي.

وقال أبو تريكة في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر عقب اللقاء: "الأهلي فوق الجميع. النادي يحتاج الي التطهير ونقاء النفوس من الجميع".

وأضاف "لابد من الجميع أن يضع الكيان قبل مصلحته الشخصية ونظرية المؤامرة ليس لها وجود في هذا النادي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»