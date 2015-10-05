أبو تريكة: الأهلي يحتاج للتطهير .. ولا وجود لنظرية المؤامرة

يرى محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن فريق القلعة الحمراء يحتاج إلى التطهير، وذلك بعد خروج الشياطين الحمر من الكونفدرالية.

وخرج الأهلي من موسم 2014-2015 بدون بطولات عقب فشله في استكمال مشواره بكأس الكونفدرالية بالخسارة من أورلاندو بايرتس 5-3 في مجموع مباراتي نصف النهائي.

وقال أبو تريكة في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر عقب اللقاء: "الأهلي فوق الجميع. النادي يحتاج الي التطهير ونقاء النفوس من الجميع".

وأضاف "لابد من الجميع أن يضع الكيان قبل مصلحته الشخصية ونظرية المؤامرة ليس لها وجود في هذا النادي".