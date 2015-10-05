أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

نائب رئيس الأهلي: سنتعاقد مع مدرب أجنبي.. وليس مانويل جوزيه

Google+ Print
نائب رئيس الأهلي: سنتعاقد مع مدرب أجنبي.. وليس مانويل جوزيه نائب رئيس الأهلي: سنتعاقد مع مدرب أجنبي.. وليس مانويل جوزيه

كشف فتحي مبروك المدير الفني للأهلي عن الخطة التي كان يتمنى أن تطبق كاملة ليتفادى الفريق خسارته على أرضه أمام أورلاندو بايرتس في نصف نهائي الكونفدرالية.

الأهلي تقدم بهدفين نظيفين ثم خسر في النهاية 4-3 على ملعب السويس، ليفشل عن التأهل إذ كان قد خسر كذلك ذهابا بنتيجة 1-0.

وقال فتحي مبروك خلال المؤتمر الصحفي: "كنا نلعب بخطة هجومية وهذا واضح من التشكيل ووجود ثنائي هجوم".

وتابع "كذلك كنا نحاول غلق وسط الملعب بوجود حسام عاشور بجوار أحمد فتحي".

وأكمل "الهدف كان الضغط على أورلاندو من منتصف ملعبه. لكن هذا لم يحدث بشكل كامل".

وأضاف "الخطة لم تنفذ حتى النهاية. الأمور باتت أصعب وفي النهاية المفاجأة جاءت من جانب أورلاندو بتلك الأهداف".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع