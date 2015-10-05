انفراجة في أزمة باسم مرسي ومرتضى منصور

انتقد وائل جمعة مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي الأداء الذي ظهر عليه الفريق الأحمر في مباراته ضد أورلاندو بايرتس التي خسرها 4-3 بإياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وودع الأهلي الموسم بلا أي بطولة.. بعد خروجه من الكونفدرالية التي يحمل لقبها.

وقال جمعة عبر قناة beIN sports يوم الأحد: "أداء الأهلي كان عشوائيا. لم يظهر بالشكل المعهود".

وأضاف "لم نر أي لاعب يظهر بمستواه باستثناء ماليك إيفونا الذي سجل هدفين".

وتابع "تغييرات فتحي مبروك كانت غير مثمرة ولم تضف جديدا للفريق".

ودفع فتحي مبروك برمضان صبحي وعمرو جمال وعماد متعب لكن الثاني سجل الهدف الثالث للأهلي.