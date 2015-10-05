5 مشروبات تحميك من نزلات البرد المنتشرة.. أهمها النعناع بالعرقسوس

ارتفعت خلال الأيام الماضية معدلات الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا بين المصريين، وزاد بشكل ملحوظ الإقبال على تناول المضادات الحيوية وأدوية البرد والمناعة، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير مجموعة من المشروبات المثيرة التى تساهم فى الوقاية من الإصابة بالبرد، وذلك حسبما نشر بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وهى تشمل:>1.شاى النعناع بالعرقسوس: من المشروبات الهامة للغاية، حيث يساهم العرقسوس فى تعزيز وظائف الجهاز التنفسى والحد من الكحة، ويمنح النعناع المشروب مذاقاً رائعاً، ويساهم هذا المزيج بشكل ملحوظ فى السيطرة على البرد.

ولتحضير المشروبات: استخدم ملعقة صغيرة من مسحوق النعناع الجاف مع إضافة العرقسوس، ثم ضع المياه المغلية على الخليط، وانتظر 5 دقائق، ثم استمتع بالمشروب.

>2.مشروب القرفة: تتمتع بفاعلية كبيرة فى التخفيف من أعراض البرد والأنفلونزا، وكما يساهم فى تنظيم مستويات السكر بالدم يقوى المناعة وكما يحسن عملية الهضم، ويمكنك وضع عيدان القرفة فى المياه المغلية لمدة نصف ساعة، ثم قم بإزالتها من المياه واستمتع بتناول المشروب.

>3.تناول المياه الدافئة بالليمون: يساهم فى تعزيز المناعة ورفع مستويات فيتامين "ج" بالدم، الذى يساهم فى مكافحة نزلات البرد، ومكافحة الميكروبات.

>4.شاى الكركم: على الرغم من أن طعمه قد لا يكون محبباً للبعض، إلا أنه يتمتع بفوائد رائعة للغاية وقدرة كبيرة على تعزيز المناعة والحد من الالتهابات، ويمكنك إضافة عسل النحل لتحسين المذاق.

>5.مشروب الزنجبيل بالكركم: أضف مزيجاً من الكركم والزنجبيل إلى المياه المغلية، وانتظر 5 دقائق وكما يمكن إضافة الليمون وعسل النحل، شريطة أن يكون المشروب دافئاً وليس ساخناً حتى تستفيد بفوائدهما، ثم استمتع بتناوله.

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