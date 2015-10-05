للأبوين.. 10 كلمات هتفرق فى شخصية طفلك.. أهمها "شكرا" و"بحبك"

بعض الكلمات ينساها الآباء والأمهات، تحدث فرقا بالغا فى أخلاق الطفل ونفسيته، وهى كلمات بسيطة المعنى والقول، ولكنها تؤثر إيجابيا فى الحالة النفسية للطفل، وتبنى بداخله بعض القيم السامية التى تحسن من شخصيته.

الدكتور محمد عادل، أخصائى الأمراض النفسية، أوضح خلال حديثه عن سبل تربية الطفل وتقويمه، وطرق تحسين نفسيته واتساقه مع ذاته، وتقبله لعيوبه ومشكلاته، وتنميه مهاراته النفسية والاتصالية، أوضح أن الطفل الصغير فى أمس الحاجة للتشجيع أكثر من التوبيخ، فوفقا للتجارب والمؤشرات التربوية، التشجيع يمهد الطريق للآباء والأمهات للحصول على طاعة الطفل، إضافة لشعوره بالراحة النفسية والثقة، كما يشب لا يعانى من أية عقد نفسية أو اضطرابات مستقبلية، كانعدام الثقة بالنفس أو الشعور بالنقص، أو ضعف الشخصية.

ولذا حصر عادل كلمات التشجيع الواجبة التى على كل أم وأب أو يلقياها على طفلهما يوميا، موضحا أهمية كل كلمة وتأثيرها النفسى الإيجابى على الطفل الصغير:

1. شكرا: شكر الطفل والثناء على أفعاله يجعله أكثر رغبة فى تكرارها لسماع المزيد من كلمات الثناء، لذا داوم على شكر طفلك يشب شاكرا للناس ومحببًا بينهم.

>2. أنت كويس: انقل لطفلك على الدوام شعور بأنه شخص جيد، ومهاراته ممتازة، ليشب راضيا عن ذاته ومتزنا نفسيا.

>3. أنت شاطر: انقل لطفلك نظرتك الجيدة عنه، فاجعله يشعر بمهاراته ومكانته بهذه الكلمة البسيطة، فهذه الكلمة تثير الحماسة فيه للمزيد من الجهد والنجاح.

>4. أنت مميز: على الدوام اجعل طفلك يشعر بالتميز، بشكل جيد لا بدافع الغرور، فاجعله دائما شاعرًا بالتفرد فى أمر ما، الرسم الموسيقى، حب الناس، مهاراته الكلامية، قدراته البدنية، جماله الداخلى، هذا التميز يبنى شخصية الطفل ويحسنها، ويجعله نادر الشعور بالإحباط أو الخوف.

>5. فكر جيدا: جملة لابد وأن تكررها على مسامع طفلك، فعليك أن تنصحه على الدوام بالتفكير السليم والتأنى، وعدم الانصياح للغير أو التهور دون تفكير.

>6. اختر بنفسك: عليك أن تكرر هذه الكلمة على مسامع طفلك كى يتحمل مسئولية قراراته، ويتوقف عن الاعتماد عليك فى تقرير مصيره، حتى وإن كان القرار يتمثل فى اختياراته لألعابه، هذه الكلمة يشب من خلالها الطفل قوى الشخصية حازمًا وصارمًا فى قراراته السليمة.

>7. اسألنى ما تشاء: هذه الجملة تبنى جدار الثقة بين الأب وطفله، فيشب الطفل قادرًا على سؤال الأب عن أية تعقيدات تقابله، يشب واثقًا فى نفسه قادرًا على إلقاء الأسئلة ومحبًا للمعرفة والمعلومات، كما يشب ذكيًا، يتعلم الإلقاء الجيد للكلمات.

>8. أنا ووالدتك نحبك: انقل شعور الحب لطفلك على الدوام، اجعله يشعر بحبك لوالدته، وحبكما له، فهذه الكلمة أحد أهم الكلمات المشجعة للطفل، بمثابة علاج نفسى لاضطراباته النفسية، وتقيه من الشعور بالنبذ أو الكره.

>9. أنت عندك كاريزما: اجعل طفلك واثقا فى نفسه، وكرر على مسامعه هذه الكلمة، فالطفل يحب أن يشعر أنه محط اهتمام وملفت للأنظار ومحبوب، وهو ما يجعله متزن فى علاقاته الاجتماعية.

>10. أنت طفل مطيع: اشكر طفلك على الدوام على طاعته، حتى وإن كان طفلك غير مطيع، هذه الجملة سوف تغير من طباعه وتجعله أكثر طاعة، وأكثر امتثالا لأوامرك.