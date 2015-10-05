ننشر بيان «الصحة» بأقارب المفقودين بتدافع “منى” المطلوب سحب عينات DNA منهم

تقدم وكالة «أونا» للأنباء المحلية، بيان خاص بأقارب ضحايا حادث التدافع بمشعر “منى” المطالبين بسحب عينات الحامض النووي DNA منهم، علي حسب درجة الصلة والقرابه، بحسب الجدول المرفق.

وكانت أونا قد نشرت قبل قليل، بيان وزارة الصحة الذي اعلنت فيه عند بدء سحب عينات الحامض النووي بثلاث مستشفيات هم: معهد ناصر (1351 كورنيش النيل – شبرا – القاهرة)، الشيخ زايد آل نهيان (طريق النصر – الخليفة – القاهرة)، دار السلام العام (987 كورنيش النيل – الملك الصالح – القاهرة)، وذلك بدءًا من غدًا الإثنين 5 أكتوبر 2015.

ويمكن من خلال الرابط التالي التعرف علي تعليمات الوزارة بخصوص هذا الشأن «http://onaeg.com/?p=2376004»