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ضبط راكب متجه إلى تركيا لمحاولته تهريب 50 ألف دولار

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ضبط راكب متجه إلى تركيا لمحاولته تهريب 50 ألف دولار ضبط راكب متجه إلى تركيا لمحاولته تهريب 50 ألف دولار
أحبطت سلطات التأمين بمطار القاهرة الدولى برئاسة اللواء آيمن عبد الفتاح مساء اليوم الأحد محاولة راكب مصرى فى تهريب 50 ألف دولار أمريكى إلى خارج البلاد بما يخالف قانون تداول النقد خارج البلاد.

وأفاد مصدر أمنى أن الخدمات اشتبهت فى أحد الركاب أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية على ركاب الطائرة المصرية، وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ 50 ألف دولار أمريكى حاول الراكب تهريبهم حول جسده.

أمر اللواء طارق فتحى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار بمصادرة المبلغ المطلوب وتحرير محضر بالواقعة وإحالة الراكب إلى النيابة المختصة.

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مصر 365