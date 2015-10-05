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أمن مطروح يضبط 58 قائد سيارة خلال 4 أيام لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة

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أمن مطروح يضبط 58 قائد سيارة خلال 4 أيام لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة أمن مطروح يضبط 58 قائد سيارة خلال 4 أيام لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة
نظمت مديرية أمن مطروح حملات مرورية مكبرة خلال الـ4 أيام الماضية، تحت إشراف اللواء هشام لطفى، أسفرت عن ضبط 58 من قائدى السيارات لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة.

وقال البيان الصادر عن مديرية الأمن إن الحملات اشترك فيها إدارة المرور وإدارة البحث الجنائى بالتنسيق مع مديرية الصحة بمطروح لاستهداف توقيع الكشف الطبى على قائدى السيارات بكل أنواعها لضبط المخالفين لقانون المرور.

وتم أخذ عدد 125 عينة من قائدى السيارات أسفرت التحاليل عن إيجابية عدد 58 عينة منها لتعاطى أصحابها مواد مخدرة.

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مصر 365