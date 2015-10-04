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أحمد مرتضى منصور: لاعبو الزمالك “رجالة”.. وأزمة باسم مرسي “مفتعلة”

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أحمد مرتضى منصور: لاعبو الزمالك “رجالة”.. وأزمة باسم مرسي “مفتعلة” أحمد مرتضى منصور: لاعبو الزمالك “رجالة”.. وأزمة باسم مرسي “مفتعلة”

أحمد مرتضى منصور

قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن لاعبوا الزمالك كانوا ” رجالة ” في مباراة العودة أمام النجم الساحلي التونسي، وأدائهم كان يتسم بالرجولة ولكني غير راضٍ عن النتيجة.

وأرجع  أحمد مرتضى خلال لقائه ببرنامج “يحدث في ” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” الأحد، سبب خسارة الزمالك أمام النجم الساحل في تونس، هو بسبب الجمهور التونسي وحضور العنيف، بالإضافة إلى عدم التوفيق، قائلاً مباراة الزمالك أمام النجم الساحلي “ماكنتش طبيعية”.

وتابع، الزمالك والأهلي بشكل عام بعد ثورة 25 يناير، هبط مستواهم بشكل كبير، وهناك ضرورة للوقوف لحظة والتفكير في أمر برمته.

و أوضح “أحمد مرتضى” الزمالك سيخوض مباراة كأس السوبر أمام الأهلي بكل ثقة، ولكنني لا أؤمن في كرة القدم إلا بالأداء، ونتيجة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك غير متوقعة على الرغم من الحالة السيئة التي يمر بها الأهلي، خاصة بعد خسارته اليوم أمام نادي أرولاندو في بطولة الكونفيدرالية.

وعن أزمة نجم الزمالك باسم مرسي، مع المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي، قال “أحمد مرتضى”، باسم لاعب كبير وشارك مع باقي اللاعبين في الحصول على بطولتي الدوري والكأس، ولكن الزمالك لا يقف على لاعب، إلا أنه أشار إلى أن أزمة باسم مرسي “مُفتعلة”.

 

 

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