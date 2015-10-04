موجز الصحافة المحلية: "قبل البرلمان.. لا تنس جرائم الإخوان"

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع"، تحت عنوان "قبل البرلمان.. لا تنس جرائم الإخوان"، وتقدم الجريدة ملفًا خاصًا عن جرائم وممارسات جماعة الإخوان الإرهابية بحق الشعب المصرى، وتفاصيل الصفقات السرية مع حزب النور قبل انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب، وتنشر الجريدة أيضًا ملفًا خاصًا بالصور يحمل عنوان الجماعة الإرهابية وحزب النور السلفى وجهان لعملة واحدة.. خطة "الإخوان" لإفساد المشهد السياسى تبدأ بعقد صفقات مع "النور" وتنتهى بالدعوة إلى مقاطعة الانتخابات للتشكيك فى "30 يونيو".

وقالت جريدة "الأهرام" إن حلمى النمنم وزير الثقافة أعلن أنه جاء لاستكمال مسيرة السابقين وليس محو آثارهم، وإنجازاتهم، ورفض خلال حواره مع الجريدة فكرة أن يبدأ الوزير من جديد، بما يعطل رؤى التطوير التى وضعتها الدولة للثقافة بالرجوع إلى نقطة الصفر مجددًا.

وأكد استعداده لمحاورة التنظيمات المتطرفة، والاستماع لهم، والرد على أفكارهم بالدلائل، والمنطق، شريطة أن تلقى السلاح، وتنبذ فكر الإرهاب الذى يهدم ولا يبنى.

وعلمت جريدة "الأخبار" أن المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة التقى المهندس علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وكلفة بضرورة تطبيق ضوابط وإجراءات صارمة على استيراد السلع الترفيهية والاستفزازية لضمان تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الحد من الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلى بصورة أكبر فى المرحلة القادمة.

وكشفت جريدة "المصرى اليوم" على لسان مصادر حكومية مطلعة أن عدة أجهزة حكومية بوزارات التجارة والتموين والمالية والاستثمار، ومعها البنك المركزى، بدأت دراسة تطبيق نموذج حديث لنظام السلع المتبادلة "سلع مقابل سلع" كأحد الحلول للخروج من مأزق مشاكل تراجع الصادرات وتعقيدات الاستيراد، وما يترتب عليهما من ارتفاع فى تكليف الإنتاج والأسعار.

وأبرزت جريدة "الشروق" على لسان مصدر بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة ستعلن قريبًا عن وضع "طلاب المنازل" بالثانوية العامة من قرار تخصيص عشر درجات للحضور والسلوك لطلاب الثانوية العامة، خاصة أن القرار الذى تم الإعلان عنه لم يتطرق إلى وضع طلاب المنازل، وعن كيفية هذه الدرجات عليهم وهم لا يذهبون للمدرسة.