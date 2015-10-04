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بعد الاعتداء على عامل مصرى.. الحكومة الأردنية: نحترم الضيوف العرب بأراضينا

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بعد الاعتداء على عامل مصرى.. الحكومة الأردنية: نحترم الضيوف العرب بأراضينا بعد الاعتداء على عامل مصرى.. الحكومة الأردنية: نحترم الضيوف العرب بأراضينا
أكد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الأردنية، الدكتور محمد المومنى، احترام المملكة الأردنية الهاشمية للضيوف العرب المقيمين على أرضها.

وقال المومنى، فى بيان صحفى نشرته وكالة الأنباء الأردنية، مساء اليوم الأحد، إن الدولة الأردنية عمادها القانون والمؤسسات التى تحمى المواطنين والمقيمين وهناك ضمانات لأى شخص تمكنه من اللجوء للقضاء العادل النزيه.

وأضاف المومنى أن العلاقات الأردنية المصرية متميزة على جميع الأصعدة مشيرًا الى العلاقات الأخوية والتنسيق المستمر بين الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح .

وثمن المساهمات التى تقوم بها العمالة العربية والمصرية خصوصًا التي تعمل ضمن مظلة القانون في الأردن مبينًا أن الحكومة تقدم التسهيلات للأيدى العاملة العربية خاصة المصرية.

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مصر 365

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