بالصور.. ورشة عمل للشباب للتوعية بمخاطر الإدمان بالوادي الجديد

ينظم مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد، اليوم ولمدة يومين حتي الثلاثاء، ورشة عمل الشباب ومخاطر الإدمان بمقر مدرسة الخارجة الثانوية بنين، والتي شارك فيها طلبة المدرسة من مراحل مختلفة، واستهدفت الورشة مناقشة مفهوم الإدمان وأسبابه ومخاطره الصحية والنفسية وأثره على الفرد والمجتمع.

ودارت فعاليات اليوم الأول من الورشة بلقاء عصف ذهن وحواري هول مفهوم الإدمان لدى الطلبة والأسباب، التي أدت إلى انتشاره فى المجتمع، وصرح منصور سعيد مدير مركز النيل للأعلام بالوادي الجديد أن الهدف من الورشة هو خلق كوادر فعاله وشريكه لمركز النيل للمساهمة في نشر الوعي بمخاطر الإدمان والحد من انتشاره.