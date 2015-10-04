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الصحة: إرتفاع عدد وفيات حادث التدافع إلى 138 و96 مفقودًا حتى الآن

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الصحة: إرتفاع عدد وفيات حادث التدافع إلى 138 و96 مفقودًا حتى الآن الصحة: إرتفاع عدد وفيات حادث التدافع إلى 138 و96 مفقودًا حتى الآن

وزير الصحة – أحمد عمادالدين

أعلن وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الأحد بمقر الوزارة، أن إجمالي عدد الوفيات بين الحجاج المصريين في حادث التدافع بمشعر “منى” بلغ 138 حالة وفاة، و96 مفقودًا، و13 مصابًا تحت العلاج بمستشفيات المملكة العربية .

وأشار إلى أن إجمالي حالات الوفاة بين الحجاج المصريين في حادث رافعة الحرم بلغ 5 حالات و28 مصابًا، خرج منهم 21 مصابًا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم، وتبقى 7 أخرين تحت العلاج بالمستشفيات السعودية.

وعن أعمال البعثة الطبية المصرية، قال وزير الصحة والسكان إن إجمالي عدد المترددين على عيادات البعثة بمكة والمدينة وجدة بلغ 55 ألف و451 حاجًا، كما بلغ عدد الحالات التي  دخولت المستشفيات السعودية 204 حالًة، خرج منهم 139 حالًة ومازال 65 أخرين تحت العلاج، مشيرًا إلى أن عدد حالات الغسيل الكلوي 108 حالة.

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